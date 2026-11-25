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З 1 січня 2027 року більшість громад України планують перейти на нову систему оплати праці педагогічних працівників дошкільної освіти. Після запровадження змін середня зарплата працівників дитячих садків може зрости до 21–25 тисяч гривень.

Вона зазначила, що близько 400 громад уже перейшли на нову систему оплати праці, а ще приблизно 800 планують зробити це з 1 січня.

"З 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі. Аналогічні зміни МОН рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти", - сказала Коновалова.

За її словами, рішення про перехід дитсадків на нову систему ухвалюють громади, оскільки виплати фінансують із місцевих бюджетів, і міністерство наполягає на визначенні підвищення зарплат одним із пріоритетів.

Заступниця міністра зазначила, що раніше посадовий оклад педагогів дошкільної освіти був нижчим за мінімальну зарплату, а надбавки за додаткову роботу не збільшували їхній реальний заробіток. Через це працівники дитсадків отримували мінімальну оплату.

"Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21-25 тисяч гривень", - сказала Коновалова.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова у коментарі "РБК-Україна".



Петиція про доплати вихователям дитсадків провалилася.

Реальний розмір середньої заробітної плати в Україні становить менше 20 тисяч гривень.

В Україні з 1 вересня 2026 року зарплати педагогічних працівників мають зрости ще на 20%. Таким чином, загальне підвищення оплати праці вчителів порівняно з 2025 роком становитиме 50%.

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