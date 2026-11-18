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Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону ліквідувала схему постачання неякісних засобів індивідуального захисту для Сил оборони. У Києві затримано керівника науково-дослідного центру одного з вищих військових навчальних закладів, який за неправомірну вигоду фальсифікував результати експертиз.

За даними слідства, посадовець за грошову винагороду підробляв висновки експертних досліджень та погоджував продукцію приватних виробників, яка не відповідала встановленим стандартам військової амуніції. Йдеться про партії бронежилетів, шоломів, балістичних окулярів та іншого захисного спорядження. Надалі підрядники використовували сфальсифіковані документи для підтвердження виконання умов державних контрактів на постачання амуніції для Збройних сил України.

Правоохоронці завчасно викрили протиправну діяльність та затримали керівника науково-дослідного центру разом із представником компанії-виробника в автомобілі під час передачі частини хабаря. Під час обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів вилучено готівку й чорнову документацію з доказами злочинної схеми.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні та наданні неправомірної вигоди службовій особі, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ.

ВАКС засудив ексочільника Укрпатенту до 10 років в'язниці за розтрату 296 млн грн на бронежилетах.

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