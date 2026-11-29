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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що найбільше металургійне підприємство України «АрселорМіттал Кривий Ріг» вирішили зупинити з економічних причин, а не через російські обстріли.

Вілкул зазначив, що комбінат забезпечує близько 30% міського бюджету, та звинуватив компанію у використанні ракетних ударів як приводу для закриття заводу. «В Україні ніде не безпечно. Насправді вони роблять це з економічних причин», — сказав він.

Генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо пояснив журналістам, що рішення ухвалили у вересні після ударів, які пошкодили дві останні робочі доменні печі. За його словами, процес зупинки триватиме до грудня. Для підтримання об’єкта в робочому стані залишать близько 1,5 тисячі працівників, а решту 14,5 тисячі відправлять додому зі збереженням місця у штаті та виплатою двох третин зарплати.

Лонгобардо наголосив, що компанія не планує йти з України. Водночас він визнав, що навіть після завершення війни доля комбінату залишатиметься невизначеною, оскільки відновлення після року простою потребуватиме значних інвестицій, а частина кваліфікованих кадрів може знайти іншу роботу.

Про це Вілкул сказав у коментарі для Financial Times.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді має відреагувати на російські ракетні удари по металургійному комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг». Унаслідок атак підприємство було змушене зупинити роботу.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Увечері 10 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а лікарні та насосні станції водоканалу перевели на генератори. Загиблих і постраждалих немає.

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