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Дональд Трамп знову увійшов у свій улюблений режим. Після того, як разом із Володимиром Путіним він уклав так звану «дизельну угоду» — домовленість про постачання російського пального на світові ринки в обмін на фактичне зняття санкцій — риторика американського президента щодо Володимира Зеленського стала відверто ворожою.

Протягом кількох днів Трамп встиг заявити, що Україні «час отримати нового президента», що Зеленський «хронічно не вміє укладати угоди», що він «не хоче завершувати війну і, ймовірно, ніколи не хотів», а також звинуватив голову української держави в тому, що той «створює проблеми для світу», продовжуючи удари по російських нафтопереробних заводах. Зеленський відповідає стримано — зокрема, пропонує провести вибори за умови 60-денного повного припинення вогню з боку Росії — але в його реакціях відчувається дедалі сильніше роздратування.

Постає питання: наскільки політично небезпечні ці заяви для українського президента? Чи це справді здатне похитнути його позиції всередині країни та на міжнародній арені, чи слова Трампа залишаються лише гучною риторикою, яка не має реального впливу на політику? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Історичний контекст: чому Вашингтон завжди був «старшим партнером» для Києва

Щоб зрозуміти нинішню ситуацію, варто згадати, яку роль Сполучені Штати Америки відігравали в українській політиці протягом всіх десятиліть незалежності. Це роль була не просто важливою: вона була, можна сказати, домінуючою. США завжди виступали для України тим самим «старшим партнером», більш сильним, від позиції якого залежало дуже багато.

Один із найяскравіших прикладів — «кольчужний скандал» початку 2000-х. У 2002 році США звинуватили Україну в тому, що Леонід Кучма нібито особисто санкціонував продаж Іраку радарних комплексів «Кольчуга». Це призвело до de facto міжнародної ізоляції Києва, відчутного скорочення американської допомоги та різкого погіршення відносин із Заходом. Кучма опинився під таким тиском, що зрештою навіть вирішив залишити велику політику.

Далі можна згадати президентські вибори 2004 року. Після другого туру, коли переміг Віктор Янукович, відбувся так званий «третій тур» (хоча технічно це було переголосування другого туру). Як би там не було, це не було передбачено українським законодавством. США відкрито підтримали опозицію на чолі з Віктором Ющенком, і в тому числі завдяки цій підтримці він зміг прийти до влади. Це був приклад прямого, хоч і неформального, впливу Вашингтона на внутрішньополітичний процес в Україні.

Цікаво, що у 2014 році ситуація фактично повторилася. Під час Майдану США не підтримали Віктора Януковича та загалом виступили на боці протестувальників. Фінал всім відомий: Янукович втратив владу, причому дуже швидко, і роль США в цьому процесі була далеко не останньою. А вже за часів Петра Порошенка Вашингтон не продемонстрував ентузіазму від введення воєнного стану в 2018 році. Коли стало зрозуміло, що ця підтримка більше не направлена на Порошенка, останній також програв вибори.

Всі ці приклади демонструють важливу закономірність: США дійсно мали і досі мають значний політичний вплив на Україну. Але цей вплив ніколи не був абсолютним. Він завжди залежав від конкретної ситуації, від конкретного лідера США, від готовності українських еліт сприймати американські «сигнали» і від того, наскільки сам Вашингтон був готовий проконтролювати виконання або ж невиконання власних вимог.



Поточна ситуація: чому погрози Трампа вже не працюють так, як раніше

Цікавий факт: російська пропаганда роками повторює тезу про те, що «Україна — це американська колонія», а українська влада — «маріонетка США». Але події останніх місяців і особливо тижнів переконливо доводять геть протилежне: рівень суверенності Києва в ухваленні рішень залишається досить-таки високим. І найяскравіше це проявляється саме за президентства Трампа.

Подивимося на сухі факти. Трамп вимагав від Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Зеленський продовжив бити — і нічого не сталося. Трамп погрожував припинити передачу розвідувальних даних, і станом на зараз Київ дійсно не отримує від американських партнерів попередження про удари балістикою, або ж принаймні отримує їх не щоразу. Але при цьому Україна продовжує воювати, і ніщо не вказує на те, що вона не робитиме цього в найближчому майбутньому. Зеленський чітко дав зрозуміти: Київ воюватиме навіть за таких умов.

Це принципово інша ситуація, ніж та, яку ми бачили за Кучми, Ющенка, Януковича чи Порошенка. Тоді американський тиск справді міг призвести до різкого розвороту політики або ж навіть до зміни влади. Зараз — ні.

Чому так? По-перше, Зеленський має потужну підтримку з боку Європи, і це не просто декларації. Європейські лідери продовжують надавати масштабну фінансову та військову допомогу, а політично Зеленський залишається для них ключовою фігурою, яка уособлює опір російській агресії і всю європейську політику на цьому поприщі. Поки ця підтримка зберігається, американський тиск не є вирішальним.

По-друге, всередині України Зеленський зберігає підтримку ключових елітних груп. Так, ставлення до президента у всіх різне, і в багатьох воно відверто негативне. Однак ми не бачимо жодних ознак того, що найближчим часом може відбутися якийсь внутрішньоелітний зговір проти нього. А без цього будь-які зовнішні заяви — навіть від президента США — залишаються лише заявами.

По-третє, Трамп не демонструє готовності до скоординованого тиску разом із Європою. Навпаки, його дії — «дизельна угода», блокування нових санкцій проти Росії, заяви про «енергетичне перемир'я», яке ніхто, крім нього, не підтверджував, тощо — радше відштовхують європейських союзників, аніж об'єднують їх із Вашингтоном.

Ба більше: чинний очільник США, схоже, взагалі не вважає Європу за партнера. А без єдності Заходу вплив США на Київ суттєво зменшується.

Звичайно, не можна сказати, що слова Трампа зовсім не мають значення. Це було б помилкою. Вони створюють певні політичні незручності, ускладнюють дипломатичну роботу, дають аргументи внутрішнім опонентам Зеленського і можуть впливати на настрої частини виборців. Але вони вже не здатні «знести» президента України так, як це було можливо раніше. Механізм, за якого американський лідер каже щось погане про українського президента, а той втрачає владу або щось на кшталт цього, більше не працює.



Думка експерта

Політолог Максим Гончаренко зазначає: заяви Дональда Трампа про небажання української сторони завершити війну та заклики до змін політичного керівництва країни — це пряме зміщення акценту. Замість обговорення відповідальності Росії за ініціацію та продовження агресії американський лідер зміщує фокус уваги на схиляння української сторони до компромісу.

«Це послаблює переговорну позицію Києва і створює додатковий тиск. Але наскільки це критично зараз? Тут варто відокремлювати типову для Трампа різку риторику та реальний курс Вашингтону. Політичне значення цих заяв визначається лише тим, чи породжують вони собою конкретні рішення. Фактично ми маємо наступне: небажання впровадження ширшого пакета обмежень проти РФ, але у той самий час відновлення обміну розвідданими із США після тривожної паузи. Такі рухи, хоч і не дають більше стабільності та надійності, проте сигналізують, що інтереси Вашингтону глибші, ніж просто «підігравання Кремлю». Скоріш за все, ми маємо справу з бажанням Білого дому ще тісніше зав’язати перемовні процеси на собі та отримати майже ручний контроль над українською позицією. Тому, якщо зараз і не має прямого припинення допомоги, це не гарантує її стабільність у майбутньому», — вважає Гончаренко.

Експерт каже, що для української сторони зараз існують два політичних виміри: внутрішній і зовнішній. На внутрішньополітичному рівні, заяви американського президента можуть підсилювати дискусію щодо ціни продовження війни. Варто також очікувати і широку участь російської пропаганди у популяризації цієї теми та просування «капітулянтських» тез.

«Зовнішньополітичний рівень вимагатиме від Києву дипломатичної гнучкості. Україна змушена одночасно підтверджувати готовність до перемовин та зберігати американську підтримку, але й не допустити, аби відповідальність за відсутність мирної угоди «тут і зараз» повністю покладалась на Україну. Дипломатично це досить вузький простір для маневру. Вочевидь, це ускладнює формування єдиної переговорної позиції з Заходом.

Та констатувати зміну курсу Сполучених Штатів ще зарано. Позитивний сценарій тут — розчарування Трампа у договороспроможності РФ та усвідомлення, що дипломатичні поступки Кремль сприймає за слабкість. З цього може слідувати ще один «поворот» риторики американського лідера, які ми вже спостерігали після декількох зірваних спроб влаштувати переговори. Негативний сценарій — більший тиск на Київ та спроба «всадити» Україну за стіл перемовин шляхом примусу. Але, скоріш за все, повноцінно не справдиться жоден з них. Найбільш реалістичний сценарій зараз один: продовження підтримки України та збереження санкційного тиску на РФ, але на тлі нестабільної риторики Трампа. Останнє створюватиме нові виклики для українського керівництва та змушуватиме дипломатичну позицію країни до гнучкості. Але фактично, Вашингтон не відмовиться від підтримки України повністю, а фактор Європейського Союзу як ще одної зацікавленої сторони дасть Києву простір для маневру», — резюмував Максим Гончаренко.



Підбиваючи підсумки, «антизеленська» риторика Трампа — це все ще серйозний політичний подразник, але вже не смертельна загроза. Вона відображає роздратування Вашингтона, його бажання перекласти відповідальність за провал мирних ініціатив на Київ і, ймовірно, спробу створити вигідний для Трампа інформаційний фон «сильного лідера», який «поставив цих українців на місце». Але вона не має під собою того механізму впливу, який колись дозволяв США змінювати владу в Києві чи хоча б просто серйозно коригувати її політику.

Допоки Зеленський залишається «на короткій нозі» з європейськими партнерами, допоки він зберігає бодай якусь підтримку всередині країни і допоки Трамп буде антагоністом Європи, заяви американського президента не створять для українського лідера критичних політичних проблем. Вони можуть дратувати, можуть ускладнювати життя, можуть створювати поганий інформаційний фон — але не ламати всю конструкцію.

Історія американсько-українських відносин справді знала часи, коли Вашингтон був вирішальною силою. Але ті часи, схоже, минули. Сьогодні, як ми бачимо, українська влада має досить велику автономію від бажань Сполучених Штатів. Питання лише в тому, чи збережеться цей баланс надалі — і чи не знайде Трамп інших, більш дієвих важелів тиску. Поки що, втім, жодних ознак цього немає.

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