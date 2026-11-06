Вінниця отримала останні автобуси з Польщі після скандалу через УПА
До Вінниці прибули останні три автобуси Solaris Urbino 12, придбані польською благодійною організацією Sikorki na Ukrainie за кошти благодійного збору. Їхню передачу затримали після політичного скандалу в Польщі, пов’язаного з назвою вулиці Степана Бандери у Вінниці. Тепер усі автобуси цієї партії вже в місті, але перед виходом на маршрути вони мають пройти технічну підготовку.
Наразі автобуси передали фахівцям Вінницької транспортної компанії. Вони перевіряють технічний стан машин, оглядають основні вузли й механізми, проводять необхідний ремонт і налаштовують інформаційні системи. Крім того, автобуси мають поставити на облік та обладнати системою безготівкової оплати проїзду. Лише після завершення всіх цих робіт їх поступово випускатимуть на міські маршрути.
У міській раді пояснюють, що додатковий транспорт допоможе посилити роботу громадського транспорту та створити резерв на випадок перебоїв з електропостачанням. «Додатковий транспорт дозволить посилити міські маршрути та створити резерв на випадок перебоїв з електропостачанням. Оскільки автобуси не залежать від контактної мережі, вони зможуть перевозити пасажирів навіть у разі зупинки трамваїв і тролейбусів», — зазначили в міськраді.
Йдеться про 12-метрові низькопідлогові автобуси Solaris Urbino 12. Вони пристосовані для людей з інвалідністю, пасажирів старшого віку та батьків із дитячими візочками. Перші три автобуси цієї партії вже працюють у Вінниці. Зокрема, вони обслуговують маршрут №1, який сполучає місто зі Старим містом. Решту транспорту випускатимуть на лінію після завершення технічної підготовки.
Чому передача автобусів затрималася
Історія з польськими автобусами супроводжувалася політичними суперечками. У червні 2026 року Вінниця відкликала запит на отримання 15 автобусів від міста-побратима Кельце. Причиною стала дискусія серед польських депутатів щодо передачі транспорту. Частина місцевих обранців виступила проти такої допомоги. Серед аргументів звучало те, що передані автобуси могли б їздити вулицею Степана Бандери у Вінниці. Це стало приводом для суперечки навколо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії.
Спочатку йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце планувало вивести з експлуатації через їхній вік, технічний стан і значний пробіг. Мер польського міста пояснювала, що Вінниця значною мірою покладається на електротранспорт, тому автобуси могли б стати важливим резервом на випадок відключень електроенергії. Зрештою передачу автобусів від Кельце не продовжили. Однак польська благодійна організація Sikorki na Ukrainie організувала збір коштів і придбала для Вінниці автобуси Solaris Urbino 12.
Тепер останні три машини також прибули до міста. Після завершення технічних робіт вони поповнять міський автопарк і допоможуть підтримувати перевезення пасажирів, зокрема під час перебоїв у роботі електротранспорту. Про прибуття транспорту повідомила Вінницька міська рада.
Через російську атаку в ніч на суботу, 17 жовтня, Вінниця лишилась без електропостачання. Фахівці оцінюють обсяг руйнувань, коли відновлять живлення наразі невідомо.