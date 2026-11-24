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Апеляційний суд змінив вирок водієві, причетному до аварії, яка сталася 14 жовтня 2022 року в селі Більська Воля Вараського району. Рішення ухвалили після звернення ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури.

Тоді пізно ввечері 19-річний місцевий житель, не маючи посвідчення водія, у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо технічно несправного мотоцикла Honda без реєстраційних номерних знаків та страхового полісу. На вулиці Рафалівській він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Loncin, який стояв на краю зустрічної смуги.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 20-річний водій мотоцикла Loncin загинув на місці події, а неповнолітній пасажир мотоцикла Honda отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У серпні 2024 року суд визнав винуватця ДТП винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому покарання у вигляді 5 років пробаційного нагляду з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 5 років.

Прокуратура, вважаючи таке покарання невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, оскаржила вирок.

Рівненський апеляційний суд, заслухавши доводи прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким засудив нині вже 23-річного водія до 3 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 5 років. Свою вину він визнав і переконував у щирому каятті.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура

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