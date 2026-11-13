Виробники зброї просять уряд змінити правила бронювання

Оборонні підприємства попереджають про ризик втрати інженерів, конструкторів та інших фахівців через нові правила бронювання. Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (Naudi) звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням змінити порядок оформлення відстрочок. Серед головних вимог — автоматично продовжити чинні бронювання до 1 лютого 2027 року та дозволити окремим підприємствам ОПК бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Naudi закликала уряд невідкладно переглянути правила бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. В асоціації вважають, що нові вимоги створюють додаткові труднощі для підприємств, які виробляють озброєння та виконують державні оборонні замовлення. Приводом для звернення стала постанова Кабінету Міністрів №1328 від 23 жовтня 2026 року. Вона змінила порядок визначення підприємств критично важливими та передбачила створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

Асоціація просить запровадити перехідний період, щоб підприємства могли пройти нові процедури без ризику втратити працівників. Зокрема, пропонує автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року статус критично важливих для підприємств, строк дії якого завершується до 31 грудня 2026 року включно. Таке саме продовження Naudi пропонує застосувати до відстрочок працівників, які вже заброньовані через портал «Дія». Це має допомогти уникнути ситуації, коли попередній строк бронювання вже завершився, а нове рішення ще не ухвалене.

Ще одна пропозиція стосується кількості працівників, яких можуть бронювати оборонні підприємства. Naudi наполягає, щоб для компаній ОПК, визначених Міністерством оборони критично важливими, граничний рівень бронювання становив 100% військовозобов’язаного персоналу. За задумом асоціації, такі підприємства повинні мати змогу бронювати всіх відповідних працівників без додаткового погодження збільшення лімітів і процедур скасування відстрочок через перевищення квот.

Крім того, виробники зброї пропонують переглянути загальний порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну №76. Зокрема, вони хочуть, щоб статус критично важливого підприємства та відстрочки його працівників діяли щонайменше 12 місяців. Це, на думку асоціації, дало б змогу планувати виробництво й виконання державних контрактів без постійного ризику кадрових змін.

Чому оборонні підприємства непокояться через нові правила

Одна з головних претензій Naudi — необхідність регулярно проходити процедури підтвердження статусу критично важливого підприємства. В асоціації пояснюють, що виробництво зброї потребує тривалого планування, а постійна підготовка документів забирає час у керівників, інженерів та інших працівників. Особливе занепокоєння викликає вимога повторно формувати пакети документів кожні 90 днів. За оцінкою представників галузі, це створює додаткове адміністративне навантаження та відволікає персонал від основної роботи.

Ще один ризик — можливі затримки в роботі державних органів і цифрових сервісів. Якщо підприємства одночасно подаватимуть велику кількість заявок, профільні міністерства, Координаційний центр, Пенсійний фонд і портал «Дія» можуть не встигати їх опрацьовувати. У такому разі працівники можуть не отримати нові відстрочки вчасно. Якщо строк попереднього бронювання закінчиться до ухвалення нового рішення, людина ризикує втратити захист від мобілізації.

Найбільша проблема, за словами Naudi, — можлива втрата вузькопрофільних фахівців. Ідеться про інженерів, конструкторів та операторів складного обладнання. Їхня робота безпосередньо впливає на виробничі процеси, а швидко знайти їм заміну може бути складно. Асоціація попереджає: якщо такі працівники втратять бронювання, окремі виробничі лінії можуть зупинитися. Це, своєю чергою, створить ризик затримок із виконанням державних оборонних контрактів.

Що раніше говорив прем’єр-міністр

16 жовтня Сергій Корецький заявляв у Верховній Раді, що уряд переглядає систему бронювання через випадки зловживань. За його словами, можливість бронювати 100% персоналу дає окремим підприємствам змогу штучно збільшувати штат і оформлювати відстрочки людям, які фактично не виконують критично важливих завдань. Водночас прем’єр запевняв, що для справді критичних підприємств оборонного та енергетичного секторів радикальних змін не планують. Він наголошував, що уряд має знайти баланс між потребами Збройних сил і безперервною роботою важливих для держави виробництв.

Naudi заявила, що підтримує такий підхід. Водночас асоціація просить уряд врахувати її пропозиції під час подальшого доопрацювання правил. Також виробники хочуть, щоб їхніх представників залучили до робочих нарад, на яких обговорюватимуть зміни до порядку бронювання. Наразі пропозиції Naudi є зверненням до уряду, а не ухваленими змінами до законодавства. Остаточне рішення щодо них має прийняти Кабінет Міністрів. Про це повідомляє Naudi.

Кабінет Міністрів України підготував проєкт акта щодо перехідного періоду для бізнесу у зв'язку з оновленням правил отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства. Документ передбачає автоматичне продовження до 1 лютого 2027 року статусу критичності для тих компаній, у яких термін його дії спливає у листопаді–грудні 2026 року.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перегляне критерії визначення критично важливих підприємств, а 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для енергетики та оборонної промисловості.

Кабінет міністрів України створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних, уточнив визначення критичної важливості підприємств і доручив переглянути галузеві та регіональні критерії. Також уряд оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

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