Віскі з метадоном і відеопобачення: в Україні отруїли військового подарунком від дівчини

0:00 / 0:00

В Україні військовий загинув після того, як випив віскі з метадоном, яке йому надіслали під виглядом подарунка від дівчини. Жінка спостерігала за цим під час відеодзвінка та фіксувала його на камеру. Про цей випадок розповів голова Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

За його словами, вбивство було ретельно сплановане: дівчина, з якою військовий регулярно спілкувався відеозв'язком, запропонувала йому подарунок. Однак безпосередньо отруєний алкоголь підготував і надіслав інший виконавець.

За даними правоохоронців, дівчина не обов’язково була безпосередньою організаторкою отруєння. Її роль у схемі та дії інших причетних осіб встановлюють у межах розслідування. Водночас цей випадок показує, що навіть тривале спілкування та регулярні відеодзвінки не гарантують безпеки.

Вбивства військових через Telegram набувають системного характеру

Як розповів Максим Цуцкірідзе, правоохоронці виявили повторювану схему після того, як почали зіставляти результати експертиз, останні контакти загиблих та їхнє листування.

За словами очільника поліції, упродовж 2026 року слідчі розслідували 20 кримінальних проваджень за фактами смерті 22 військовослужбовців ЗСУ у восьми областях України та Києві. У справах щодо загибелі 12 військових одинадцятьом особам уже повідомили про підозру. Ще в чотирьох провадженнях встановили людей, яким готують повідомлення про підозру. Чотири справи скерували до суду.

Водночас Цуцкірідзе наголосив, що не всі 22 смерті наразі можна вважати вбивствами: у частині випадків причини загибелі ще встановлюють.

За його словами, у багатьох встановлених епізодах фігурує метадон, який передавали військовим через поштові відправлення, схованки або під час особистих зустрічей. До потенційних жертв намагалися увійти в довіру через знайомства, романтичне спілкування, спільний відпочинок і подарунки.

До виконання злочинів російські куратори залучають переважно молодих людей, зокрема неповнолітніх. Їм пропонують гроші, наркотики або обіцяють допомогти розв'язати особисті проблеми.

В одному з випадків, про який розповів Цуцкірідзе, 19-річний хлопець погодився вбити військового за 5 тисяч гривень. В іншому до злочину намагалися залучити двох школярок, яким обіцяли 5 тисяч доларів.

Як військовим уберегтися від отруєння

Правоохоронці закликають військовослужбовців бути особливо обережними з подарунками, посилками та пропозиціями від людей, з якими вони познайомилися в інтернеті.

Серед основних рекомендацій:

Не вживати алкоголь, ліки та інші речовини невідомого походження, навіть якщо їх надіслали знайомі люди.

Не погоджуватися на підозрілі пропозиції випити або прийняти щось під час відеодзвінка.

Не надсилати малознайомим людям фотографії у військовій формі та не розповідати про місце служби, розпорядок дня й перебування.

Насторожитися, якщо співрозмовник наполегливо вимагає зустрічі наодинці або просить нікому не розповідати про спілкування.

Не забирати чужі посилки та не передавати невідомі пакунки за проханням сторонніх осіб.

Якщо контакт викликає підозру, поліція радить зберегти листування, дані акаунта й номер телефону та звернутися за номером 102. Самостійно викривати підозрілих співрозмовників або продовжувати спілкування для перевірки не варто.

За словами Максима Цуцкірідзе, працівників служби 102 уже проінструктували щодо реагування на такі повідомлення. Командирів підрозділів просять довести рекомендації до особового складу.

Джерело: УНІАН.

Нагадаємо, на Рівненщині 14-річну дівчину судитимуть за вбивство військового на замовлення РФ.

На Тернопільщині шахраї видурили в матері зниклого військового майже ₴350 тисяч.

Читай нас у