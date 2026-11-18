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Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відреагував на критику, яка виникла після його останнього інтерв’ю. Він зазначив, що його слова викликали обурення та дискусії, однак наголосив, що не збирається замовчувати проблеми, які можуть постати перед Україною після завершення війни.

За словами Кіма, Міністерство у справах ветеранів проводить дослідження та регулярно спілкується із захисниками. Зокрема, близько 80% опитаних ветеранів хвилюються через можливі залежності, а майже половина боїться, що їх можуть втягнути в незаконну діяльність.

«Вдумайтеся в ці цифри. Це не мої вигадки чи прогнози. Це те, чого бояться та про що говорять самі ветерани», — наголосив він.

Кім зауважив, що вважає важливим відкрито говорити про такі ризики, навіть якщо ці теми викликають незручні дискусії. На його думку, держава має не лише розповідати про готовність до завершення війни, а й реально готуватися до можливих викликів.

«Але я хочу, щоб ми були готові насправді. Ми - це і держава, і ветерани, міністерство і громадськість», — заявив посадовець.

Він також додав, що Мінветеранів працює над підтримкою захисників, їхньою реабілітацією, працевлаштуванням і допомогою родинам, однак для розв'язання всіх проблем необхідна спільна робота держави, ветеранів та громадськості.

«Тому я відкритий до розмови. До пропозицій. І до критики також. Тільки давайте говорити по суті та разом шукати рішення», — підсумував Кім.

Він наголосив, що прагне, аби Україна була готовою до викликів після завершення бойових дій.

«В мене одна мета - щоб на питання «чи ми готові до завершення війни» я міг би сказати – ми готові!»

Про це Кім повідомив у Фейсбуці.

Фото: Віталій Кім з’явився на публіці із синцем і набряком біля ока.

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