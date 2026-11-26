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Доктора історичних наук, кандидата політичних наук, професора Віталія Коцура переобрали на посаду ректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі на Київщині, який він очолює з 2021 року, повідомляється на сайті закладу вищої освіти.

У виборах 26 листопада 2026 року взяли участь 380 із 418 виборців, що становить 90,9% явки, а за кандидатуру чинного керівника віддали голоси 363 особи, або 86,8% від загальної кількості виборців.

У бюлетені був лише один кандидат — чинний ректор, що відповідає нормам Закону України «Про вищу освіту», які дозволяють проводити вибори ректора за участі одного претендента. Один бюлетень визнали недійсним, а ще 38 залишилися невикористаними.

Джерело: сайт Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Українці, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну та вже здобули повну загальну середню освіту чи завершують її у 2026/2027 навчальному році, можуть підготуватися до НМТ на нульовому курсі в межах програми «Зимовий вступ». До неї вже долучилися 94 заклади вищої освіти, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Два університети Київської області долучилися до програми «Зимовий вступ», яка дозволяє майбутнім абітурієнтам пройти нульовий курс і підготуватися до НМТ.

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