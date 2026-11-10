Віткофф заявив про чудові відносини із Зеленським та українською командою

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Спецпредставник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив відносини з українською делегацією під час переговорів в Абу-Дабі.

За його словами, американська сторона має чудові стосунки з президентом Володимиром Зеленським, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією та іншими представниками української команди.

Також Віткофф відзначив реальний прогрес у відносинах США з європейськими партнерами. Він наголосив, що американська делегація налаштована на активну роботу протягом наступних двох днів переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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