Власника луганського підприємства судитимуть за здачу майна в оренду бойовикам лнр

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Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно бенефіціарного власника підприємства з Луганська, якого обвинувачують у пособництві державі-агресору, веденні господарської діяльності у взаємодії з рф та фінансуванні дій задля зміни меж території України.

Слідство встановило, що після окупації Луганська у 2014 році чоловік переїхав на підконтрольну Україні територію, проте продовжив дистанційно керувати бізнесом через довірену особу.

У 2023 році він організував перереєстрацію підприємства за законодавством рф та передав його приміщення в оренду так званому «пенсійному фонду лнр» за 300 тисяч рублів на місяць. Загалом із 2024 року компанія отримала понад 6 мільйонів рублів доходу від діяльності на окупованій території, наповнюючи бюджет окупаційної адміністрації через сплату податків.

У травні 2026 року обвинуваченого затримали у Дніпрі, наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура.

Служба безпеки України затримала у західному регіоні колишню головну бухгалтерку захопленого підприємства з Луганщини, яка три роки перебувала у розшуку за співпрацю з російськими окупантами. Фігурантка приїхала на Волинь у власних справах, де її й викрили правоохоронці. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру чинному народному депутату від забороненої ОПЗЖ Федору Христенку. Його звинувачують у державній зраді та зловживанні впливом.

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