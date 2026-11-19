Власникам агроземель платитимуть 12% за використання ділянок під фортифікації
Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №14117, який дозволить використовувати приватні та державні сільськогосподарські землі для будівництва й утримання військових фортифікацій.
Обласні військові адміністрації зможуть встановлювати земельний сервітут на ділянках, де немає нерухомості.
Йдеться про території поблизу кордону з Росією та Білоруссю, тимчасово окупованих територій, а також громад, де тривають або можливі бойові дії.
Сервітут пропонують встановлювати на один рік із автоматичним продовженням ще на рік у разі продовження воєнного стану.
Власникам приватних ділянок передбачена річна плата в розмірі 12% нормативної грошової оцінки землі. Водночас гроші виплачуватимуть лише через два роки після завершення терміну дії сервітуту.
Наразі законопроєкт рекомендували до ухвалення Верховною Радою у другому читанні та в цілому.
Джерело: Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.
Військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, зведені під керівництвом військового командування в Київській області, готові до виконання оборонних завдань.
Раніше у Чернігові завершили перевірку стану та якості робіт з відновлення фортифікацій навколо міста. Перевірку провела комісія, до складу якої увійшли представники військового командування, правоохоронних органів та інженери.
Також нагадаємо, що в перший рік повномасштабної війни було прийнято рішення щодо реалізації трьох рівнів фортифікацій для захисту об'єктів енергетики від терористичних обстрілів рф. Один з цих рівнів є експериментальним та дороговартісним.