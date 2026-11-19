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Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №14117, який дозволить використовувати приватні та державні сільськогосподарські землі для будівництва й утримання військових фортифікацій.

Обласні військові адміністрації зможуть встановлювати земельний сервітут на ділянках, де немає нерухомості.

Йдеться про території поблизу кордону з Росією та Білоруссю, тимчасово окупованих територій, а також громад, де тривають або можливі бойові дії.

Сервітут пропонують встановлювати на один рік із автоматичним продовженням ще на рік у разі продовження воєнного стану.

Власникам приватних ділянок передбачена річна плата в розмірі 12% нормативної грошової оцінки землі. Водночас гроші виплачуватимуть лише через два роки після завершення терміну дії сервітуту.

Наразі законопроєкт рекомендували до ухвалення Верховною Радою у другому читанні та в цілому.

Джерело: Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, зведені під керівництвом військового командування в Київській області, готові до виконання оборонних завдань.

Раніше у Чернігові завершили перевірку стану та якості робіт з відновлення фортифікацій навколо міста. Перевірку провела комісія, до складу якої увійшли представники військового командування, правоохоронних органів та інженери.



Також нагадаємо, що в перший рік повномасштабної війни було прийнято рішення щодо реалізації трьох рівнів фортифікацій для захисту об'єктів енергетики від терористичних обстрілів рф. Один з цих рівнів є експериментальним та дороговартісним.

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