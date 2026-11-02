Власників знищеного майна звільнили від сплати земельного податку на 2026 рік

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Державна податкова служба повідомила про продовження дії пільги зі сплати земельного податку для власників ділянок, чия житлова або нежитлова нерухомість була знищена внаслідок бойових дій чи ворожих обстрілів. Звільнення від оподаткування розповсюджується і на весь 2026 рік відповідно до законодавчих змін, які набрали чинності 23 жовтня.

Нарахування пільги здійснюється автоматично на основі даних Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Період звільнення від податку відраховується з першого числа місяця, у якому майно було знищено, та триває до реєстрації права власності на новозбудований об'єкт або до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Джерело: Державна податкова служба України.

Власники нерухомості, пошкодженої внаслідок бойових дій, за певних умов можуть не сплачувати податок на майно. Пільга поширюється на об’єкти ІІ категорії пошкодження (41–80%), які потребують капітального ремонту чи реконструкції, а також ІІІ категорії (81–100%). Обов’язкова умова — інформація про пошкодження має бути внесена до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна.

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