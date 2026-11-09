Внаслідок вибухів російських дронів на Одещині загинули перелітні птахи

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На території поблизу Національного природного парку «Тузлівські лимани» внаслідок вибухів російських ударних безпілотників зафіксували загибель співочих дроздів, які мігрують на південь. Як повідомив начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, у птахів виявили ознаки гострої вибухової травми — баротравми, що супроводжувалася важким шоковим станом.

«Зафіксовано класичну картину гострої вибухової травми (баротравми) у поєднанні з катастрофічним нейрогуморальним шоком у співочих дроздів, які зараз мігрують на Південь і тимчасово зупиняються у нас», — підкреслив науковець.

За словами фахівця, пернаті особливо вразливі через пришвидшений рівень обміну речовин, невеликі розміри тіла та інтенсивну роботу серцево-судинної системи. Ударна хвиля та перепад тиску спричиняють численні крововиливи, пошкодження судин, внутрішніх органів і печінки.

«У таких випадках після вибуху настає шок центральної нервової системи та гостра зупинка серця. Надпотужний імпульс від рецепторів та шоковий вплив на довгастий мозок викликають миттєву зупинку дихального центру. Серцевий м'яз зазнає фібриляції або зупиняється внаслідок гострої гіпоксії та нейрогенного колапсу (паралічу серцевої діяльності)», — наголошує вчений.

На стан птахів також вплинуло те, що вибухи сталися під час їхнього нічного відпочинку, коли організм перебував у розслабленому стані.

Джерело Русєв у фейсбуці.

На узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області після шторму знову виявили рослинну олію. Вона потрапила в Чорне море після російського удару по порту Чорноморська у квітні 2026 року. За оцінкою еколога Івана Русєва, станом на вечір 26 жовтня площа забруднення сягнула близько 100 тисяч квадратних метрів.

На узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» за останній місяць виявили 56 загиблих дельфінів. У парку назвали таку кількість безпрецедентною та пов'язали масову загибель китоподібних із наслідками повномасштабної війни Росії проти України.

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