Водійські права на вантажівки тепер можна отримати швидше

В Україні водіям більше не доведеться чекати щонайменше рік, щоб отримати права на керування вантажівками з важкими причепами. Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо року водійського стажу для категорій BE, C1E та CE. Очікується, що це допоможе швидше готувати нових водіїв і частково закрити їхній дефіцит у сфері перевезень та логістики.

Кабінет Міністрів України змінив правила отримання водійських категорій, які дають право керувати автомобілями з важкими причепами. Тепер водіям не потрібно мати щонайменше один рік стажу після отримання базової категорії. Зміни стосуються трьох категорій — BE, C1E та CE. Категорія BE дозволяє керувати легковим автомобілем із причепом, маса якого перевищує 750 кілограмів.

C1E потрібна для керування вантажівками категорії C1. Це транспортні засоби масою від 3,5 до 7,5 тонни, які використовуються разом із причепом масою понад 750 кілограмів. Категорія CE дає право керувати вантажними автомобілями категорії C із причепом або напівпричепом, маса якого також перевищує 750 кілограмів. Раніше для отримання цих категорій потрібно було мати не лише відповідне базове посвідчення водія, а й щонайменше рік стажу керування транспортом відповідної категорії. Тепер чекати цей рік не потрібно.

Водночас отримати нову категорію просто автоматично не вийде. Водій має мати посвідчення відповідної базової категорії — B, C1 або C. Після цього потрібно пройти спеціальну перепідготовку за встановленою програмою та скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Тобто головна зміна стосується саме стажу. Якщо людина вже має необхідну базову категорію, їй більше не потрібно чекати рік, перш ніж розпочати підготовку та складати іспит на керування транспортом із важким причепом.

У Міністерстві економіки та довкілля пояснюють, що рішення має допомогти швидше підготувати водіїв для ринку праці. Особливо це важливо для сфер, де водіїв зараз не вистачає, зокрема для перевезень і логістики. При цьому інші вимоги залишаються чинними. Йдеться, зокрема, про встановлений вік для отримання відповідної категорії та наявність базового права на керування транспортними засобами.

Отже, уряд не скасував навчання чи практичний іспит. Змінився лише порядок підготовки та отримання додаткових категорій: водіям прибрали обов’язкове очікування протягом року після отримання базової категорії. Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще шість місяців після його припинення або скасування. Таким чином, водії, які вже мають категорії B, C1 або C, зможуть швидше перейти до навчання на BE, C1E або CE та після необхідної підготовки скласти практичний іспит. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

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