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У вівторок, 24 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття. Це перший візит голови угорського уряду в цей регіон з 2015-го, ще з часів Віктора Орбана, чия політика щодо України протягом багатьох років була чи не найбільш ворожою серед усіх країн ЄС. Мадяр приїхав саме на Закарпаття — в регіон, де компактно проживає угорська меншина і в якому, власне, і зосереджене коріння багаторічного конфлікту.

Зустріч із Володимиром Зеленським пройшла в теплій, конструктивній, майже дружній атмосфері. Лідери відвідали Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута, де навіть влаштували товариський волейбольний матч, який став справжньою «перлиною» вечора. Політики багато посміхалися, регулярно тиснули один одному руки, а на спільній прес-конференції привселюдно обмінювалися люб'язностями. Зеленський назвав візит «дуже предметним і конструктивним», а Мадяр — «історичним» і таким, що відкриває «можливість почати відносини між країнами заново». Здається, після років напруженості та взаємних звинувачень між Києвом і Будапештом нарешті настає момент якщо не повного примирення, то принаймні серйозного потепління.

Але чи справді все так райдужно? Чи дійсно «скресла крига» між державами і чи означає цей візит кінець епохи «угорських блокад» на шляху Києва до ЄС? Чи за зовнішньою теплотою ховається той самий прагматичний розрахунок і ті самі проблеми, які просто змінили форму, але не суть? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Політтехнологічний волейбол: що насправді стоїть за візитом

Мабуть, найяскравіша подія візиту — це гра у волейбол. Зеленський і Мадяр бігали по шкільному спортзалу разом із підлітками, відбивали м'яч, сміялися, «давали п'ять» і плескали один одному. З одного боку, це виглядало щиро і по-людськи. З іншого ж надто вже нагадувало зрежисовану політтехнологію, мета якої показати, що лідери — енергійні, спортивні, «прості мужики», які не цураються бути «близькими до народу». На думку мимоволі спадає аналогія з Володимиром Путіним на перших термінах, який так само активно грав у хокей — на контрасті зі старим, хворим, часто нетверезим Борисом Єльциним.

Але якщо відкинути аналогії, стає зрозуміло: ця гра несла в собі одразу декілька прямих посилів. Перший — показати, що лідери є молодими, сильними, спортивними чоловіками. Другий — продемонструвати, що Україна і Угорщина можуть конкурувати і змагатися, але зрештою тиснути один одному руки, як це роблять спортсмени після матчу і як це зробили після гри Мадяр і Зеленський. Третій — дати зрозуміти, що лідери здатні на людський контакт і неформальне порозуміння. І хоча з боку це виглядало дещо дивно — двоє дорослих чоловіків у костюмах бігають за м'ячем, наче хлоп'ята, тоді як в країні взагалі-то триває виснажлива кривава війна — насправді політика часто якраз про такі жести. І якщо він допоміг хоч трохи розрядити атмосферу і змінити tone of voice у відносинах, то він того вартий.



Символізм візиту не обмежувався одним тільки волейболом. Так, Мадяр, серед іншого, закликав повернути на мукачівський замок «Паланок» фігуру турула — міфічного птаха-символа угорської нації. У 2022 році місцева влада демонтувала турула і встановила на його місці український тризуб, і тоді це викликало гнів ще в адміністрації Віктора Орбана.

Для українського читача ця вимога може здатися безглуздою: невже притомна доросла людина, лідер країни, всерйоз переймається якимось міфічним птахом на замку? Але для Будапешта це питання ідентичності та історичної пам'яті. Сам факт, що Мадяр порушив його під час першого ж візиту, свідчить про глибину конфлікту довкола таких суто символічних речей. Вони нічого не коштують, але багато важать для іншої сторони — і можуть стати тим самим «жестом доброї волі», який розблокує і більш складні питання.



Коріння конфлікту: що не так у відносинах з Угорщиною

Взагалі напруженість між Києвом і Будапештом тягнеться щонайменше з 2014 року. Тоді нова влада взяла курс на посилення статусу української мови, що викликало гостру реакцію Угорщини. Питання прав закарпатських угорців потрапило під особистий патронат Віктора Орбана.

Кульмінацією став вересень 2017-го, коли Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту», який суттєво розширив використання української мови в освітньому процесі. Для Угорщини це стало сигналом, що права їхньої меншини — а це, за даними українського МЗС ще від 2018 року, понад 100 тисяч угорських громадян на Закарпатті — опинилися під загрозою. Тоді ж Будапешт заблокував засідання комісії Україна-НАТО і пообіцяв блокувати всю подальшу інтеграцію Києва в євроатлантичні структури (що й робив надалі).

Відтоді конфлікт то загострювався, то дещо вщухав, але ніколи не зникав повністю. Віктор «Містер Вето» Орбан зробив тему закарпатських угорців своїм політичним брендом і використовував її для мобілізації електорату. Угорщина стала головним україноскептиком у Європі, регулярно ветуючи або затягуючи рішення щодо України: від санкцій проти Росії до фінансової допомоги та переговорів про вступ до ЄС.

Перемога Мадяра на виборах навесні викликала у Києві обережний оптимізм. У червні сторони навіть оголосили про «історичну угоду» щодо розширення мовних, освітніх та культурних прав угорської меншини, але до кінця це питання так і не було вирішене. До того ж угорський лідер зберіг жорстку й принципову орбанівську позицію щодо військової підтримки України, що також викликає невдоволення в Києві. Разом із тим, Угорщина ніколи не припиняла гуманітарну допомогу.



Чи «скресла крига»: що змінилося, а що ні

Якщо коротко: крига справді скресла, але не розтанула повністю. Ситуація стала значно кращою, ніж за Орбана, але глобальні протиріччя залишаються невирішеними.

Сам факт візиту і тепла атмосфера зустрічі свідчать про те, що сторони готові до діалогу на найвищому рівні. Це вже немало після років, коли все спілкування зводилося до взаємних дипломатичних перепалок. Також сторони домовилися про конкретні речі: розширення співпраці в енергетиці, постачання енергоносіїв, використання українських газосховищ угорськими компаніями, реконструкцію КПП, запуск нових прямих залізничних рейсів, тощо. Це прагматичні речі, які працюють на економіку обох країн. Сторони явно налаштовані на побудову довгострокової та конструктивної моделі відносин.

Але є й інший бік. По-перше, питання прав угорської меншини, хоч і зрушило з місця, досі остаточно не врегульоване. Мадяр під час візиту чітко дав зрозуміти, що очікує від України виконання домовленостей у повному обсязі і в стислі терміни. Тобто тема мовних і освітніх прав залишатиметься на порядку денному й надалі — з потенціалом для нових загострень, якщо Київ не зможе, або не захоче виконати обіцяне.

По-друге, Мадяр, попри всю свою конструктивність, не став якимось «проукраїнським» лідером, на що дехто — чомусь — сподівався. Він зберігає скепсис щодо швидкоъ інтеграції України в ЄС, відмовляється від участі в кредиті на €45 мільярдів і дає зрозуміти, що Угорщина й надалі не надаватиме жодної військової допомоги. Іншими словами, за Мадяра сусідня країна перестала бути джерелом системних проблем і постійних вето, але й не стала другом України в тому сенсі, в якому це розуміють українська влада і значна частина суспільства. Будапешт — це жорсткий, прагматичний партнер, який цілком готовий співпрацювати там, але не готовий жертвувати своїми інтересами і принципами заради бажань Києва.

Втім, хотіти більшого в тій ситуації, яка складалася майже півтора десятиліття, було б наївним. Навіть таке потепління після епохи Орбана вже є великою дипломатичною перемогою і благом для обох держав.



Думки експертів

Політолог Максим Гончаренко впевнений: візит Мадяра є суттєвим дипломатичним зрушенням. Може йтися про перезавантаження відносин після довготривалої конфронтації часів Орбана. Ми побачили конструктив: спільні заходи, символічні жести та порушення болючого для обох країн питання — прав угорської меншини.

«Найважливіший результат — прогрес щодо питань, пов’язаних з мовними, освітніми та культурними правами угорської громади. Такі зрушення констатував сам Мадяр. Проблема угорської меншини протягом багатьох років була стримуючим фактором у двосторонніх відносинах. Вона активно роздмухувалась як внутрішніми політичними силами Угорщини, так і підтримувалася російською пропагандою. Її поступове врегулювання усуває одну з найбільших перешкод у довгостроковій співпраці. Відкритим ще залишаються питання конкретного змісту домовленостей та їхня реалізація, але сам факт прямого, конструктивного діалогу контрастує з політикою Орбана.

Зміна угорської політики відкриває вікно можливостей. На відміну від попередника, новий прем’єр демонструє готовність до прагматичного підходу та прямого діалогу. Звичайно, це не означає різкого розвороту… та перехід Будапешта до лав безумовних прихильників Києва. Але на відміну від Орбана, українське питання перестало мати суто негативно конотацію. Так, Угорщина продовжує керуватися власними інтересами, а їхня позиція щодо інтеграції України до ЄС — дискусійна. Але з новим прем’єром українська дипломатія отримує простір для маневру», — вважає політолог.

На думку експерта, ключовим маркером буде позиція Мадяра щодо майбутнього України у ЄС. Важлива тут і готовність до діалогу, і відмова від блокування рішень ЄС на підтримку України, і співпраця в економічній та енергетичній сферах, тощо.

«Поки говорити про повноцінне подолання українсько-угорської конфронтації передчасно. Однак візит Мадяра є одним з найбільш позитивних сигналів останніх років. Київ та Будапешт переходять від політики взаємних звинувачень до прагматичного пошуку компромісів. І цілком вірогідно, що це не обмежиться лише символічними політичними жестами та оптимістичними заявами», — резюмував Максим Гончаренко.

Політолог, директор Інститут світової політики Євген Магда дивиться на ситуацію більш скептично. Він каже, що в контексті ухвалених парламентом Угорщини змін до законодавства, які обмежують перебування прем’єр-міністра на посаді двома термінами — тобто вісьмома роками — не факт, що рішення про вступ України до ЄС прийматимуть саме за прем’єрства Петера Мадяра. Але йому є що занести собі в актив.

«Кілька місяців Мадяр просував ідею зустрічі в Береговому. І ось ця зустріч відбулася. Він привіз гуманітарну допомогу, розповів про те, що Угорщина не забуває про угорську громаду в Україні. Тобто Мадяр перехопив частину орбанівського порядку денного… Замість 11 пунктів вимог, які були за Орбана, ми отримали 10. Зник пункт про обов’язкове політичне представництво угорської меншини в парламенті, адже для цього потрібні зміни до Конституції. А ми в умовах воєнного стану не те що не готові до цього — ми не можемо цього здійснити відповідно до законодавства.

Я не бачу підстав говорити про якийсь суттєвий прорив. Україна дозволила Мадяру продемонструвати найкращі політичні якості угорському виборцеві. Але що від цього отримала Україна? Те, що минулого тижня Угорщина зняла свої застереження та заперечення щодо відкриття четвертого і п’ятого переговорних кластерів між Україною та ЄС? Але відкриття кластерів ще не означає, що переговори будуть ефективними та швидкими. Адже йдеться про зелений курс і аграрний сектор. Це дуже непрості переговорні напрями. Тому, на мою думку, ми зіграли з Угорщиною в піддавки. І тепер до всіх інших проблем у нас додасться ще й проблема того, як вести діалог щодо національних меншин із Румунією, Болгарією, а можливо, у перспективі — і з Польщею. І, до речі, постає питання: як визначати права російської нацменшини? Адже за переписом 2001 року… у нас точно є кілька мільйонів етнічних росіян. Куди їх подіти, я, чесно кажучи, не знаю. На відміну від нашої влади, яка стверджує, що цієї проблеми не існує, я вважаю, що вона є. І це ставить додаткові запитання щодо візиту Мадяра в Україну», — вважає Євген Магда.



Резюмуючи, візит Петера Мадяра на Закарпаття — це беззаперечно позитивний момент і важливий зсув у відносинах між Україною та Угорщиною. Після понад 13-ти років взаємних образ, блокувань, ветувань і непорозуміння сторони нарешті нормально сіли за стіл переговорів — і зробили це не в похмурій атмосфері ультиматумів, а в доволі дружній і конструктивній обстановці волейбольного матчу.

Київ і Будапешт готові шукати нові формати відносин. Та не варто плекати ілюзій, що конфлікт повністю вичерпано: до цього ще далеко. І навіть хороші особисті відносини між лідерами не скасовують структурних проблем, які десятиліттями накопичувалися в двосторонніх відносинах.

Але сьогодні у нас вперше за дуже довгий час є привід для обережного оптимізму. Якщо такі візити стануть регулярними, якщо за словами про «нову сторінку відносин» постануть конкретні кроки — і з боку Києва, і з боку Будапешта — то є шанс, що рано чи пізно Україна й Угорщина зможуть залишити позаду довгий, болючий і невигідний період взаємного відчуження. Головне не зупинятися після перших кроків і пам'ятати, що спільна гра лідерів у волейбол — це значно краще, ніж озброєне затримання українських інкасаторів, образи стосовно «відрощенного живота» угорського лідера і все в такому дусі.

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