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На пункті пропуску «Устилуг» громадянин Польщі намагався ввезти в Україну майже 3 тисячі деталей картриджів для електронних сигарет без декларування та сплати митних платежів. Товар у заводських упаковках перевозили в багажнику автомобіля через «зелений коридор».

На порушника склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф у розмірі 30% вартості незадекларованих товарів.

Попередня вартість вилученої партії становить 340 тисяч гривень. Остаточну суму визначать після товарознавчої експертизи.

Джерело: Волинська митниця (Facebook)

Під час перевірки міжнародних поштових відправлень інспектори Київської митниці виявили голову акули, опудало птаха канюка та фрагмент слонового бивня. Ці таксидермічні вироби належать до зразків дикої фауни, міжнародна торгівля якими регулюється Конвенцією CITES.

На митному посту «Ягодин» волинські митники виявили майже 14 тисяч одиниць нового одягу загальною вагою понад 5 тонн, які намагалися ввезти в Україну під виглядом уживаних речей.

У суботу, 24 жовтня, у пункті пропуску «Краківець» львівські митники спільно з військовослужбовцями 7-го прикордонного Карпатського загону виявили незадекларовану техніку Apple загальною вартістю 1,4 млн грн.

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