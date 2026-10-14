Волинський фермер вирощує шафран, який вважають найдорожчою спецією у світі

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Фермерське господарство в селі Борочиче Волинської області розпочало збирати врожай шафрану, який вважається найдорожчою спецією у світі. Збір квітів триватиме до кінця жовтня.

«Єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташоване у селі Борочиче», — йдеться в публікації. — «Цю справу тут шість років тому започаткували 89-річний місцевий житель Микола Микийчук та його онук Іван Яцина».

У господарстві вирощують шафран на чотирьох гектарах.

За словами фермера Миколи Микийчука, вирощувати шафран запропонував його онук Іван. Для посадки використовують цибулини, які привезли з Пакистану.

«Історія вирощування пішла з Ірану. І мій внук Іванко зацікавився цією культурою, закупив насіння і почали ми вирощувати цю культуру. Технологія вирощування була нам тоді невідома», — розповів він.

Шафран збирають лише вручну та обережно, щоб не пошкодити його частини, які використовують для виготовлення спеції.

«Шафран потрібно збирати дуже ніжно, при самій квіточці, щоб не пошкодити тичинки. Часом можна зібрати і 5 кілограмів, і 7 кілограмів, дивлячись, скільки квітів зацвіло», — розповіла працівниця господарства Галина Пирожок.

Після того, як із квітів дістають потрібні частини, їх сушать.

Донька фермера Ольга Яцина зазначила, що шафран — це найдорожча у світі спеція. Також сухий шафран використовують як природний антибіотик та у парфумерії.

Власники господарства продають вирощений шафран в Україні.

За словами начальника відділу розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша, світове виробництво шафрану становить близько 200 тонн.

«Концентрація квітки зосереджена в Ірані — понад 90 відсотків. Декілька десятків є в Індії, Греції, Іспанії. Для України лишаються десятки кілограмів», — повідомив він.

При цьому Книш зазначив, що в Україні шафран вирощують лише кілька господарств.

Про це пише Суспільне.

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