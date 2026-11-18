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Колишній перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов звернувся до Національного антикорупційного бюро після оприлюднення нових записів розмов, у яких фігурують можливі домовленості щодо справи в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

За словами Орлова, серед обставин цієї історії є зустрічі, під час яких обговорювали певні домовленості. Він наголосив, що пояснення про те, що ці домовленості не дали результату, не повинні ставати підставою для припинення перевірки.

Окремо колишній посадовець згадав суму в 10 тисяч доларів, яка, за його твердженням, фігурує у справі. Він поставив НАБУ низку запитань: чи перевірено походження оприлюднених записів, чи встановлено, про які саме кошти йшлося, а також чи з'ясовано всі обставини та роль учасників розмов.

«У мене просте питання до НАБУ. Чи перевірено походження цих записів? Чи встановлено, про які саме гроші йшлося? Чи перевірено всі обставини та роль учасників розмов?» — зазначив Орлов.

Також Володимир Орлов нагадав про власне кримінальне переслідування з боку НАБУ та САП. За його словами, суд першої інстанції виправдав його, однак антикорупційні органи продовжують підтримувати обвинувачення.

Орлов стверджує, що в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій не було зафіксовано його прохання надати неправомірну вигоду, а затримання під час отримання хабаря не відбувалося.

«Але це не завадило НАБУ та САП довести справу до суду й вже понад два роки підтримувати обвинувачення», — заявив колишній посадовець.

На його думку, антикорупційні органи повинні однаково ретельно перевіряти всі обставини незалежно від того, кого стосується справа.

«У нас закон один для всіх? Чи для оточення керівників антикорупційних органів існують окремі правила?» — підсумував Володимир Орлов.

Джерело: Володимир Орлов.

У середу, 18 листопада, за ініціативою народного депутата Олексія Гончаренка у Київраді розпочалося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради (ТСК) щодо порушення законодавства у сфері оборони та корупційних правопорушень. На нього був запрошений генерала СБУ Сергій Дука.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Раніше фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець», дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому розповів про місячний оборот кол-центрів, їх загальну кількість в Україні та необхідність кришування такого бізнеса.

Також Буркін розповів, за якими видами шахрайства діляться кол-центри в Україні. За його словами, кол-центри діляться на 5-6 гілок за родом занять. Це могли бути кол-центри, які працювали по банках, це як раз кол-центри, які обманюють бабусь-дедусів. Це могли бути кол-центри, які працюють по форексам. Це не обман, але тут шукають авантюристів, які хочуть швидкого заробітку. Це кол-центри по гадалкам. Кол-центри по торгівлі бадами, кол-центри по пірамідам, це кол-центри по поверненню інвестицій.

Окрім того, «Мексиканець» підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. «Денис Бігус не отримав жодної погрози на свою адресу. Відносно Дениса Бігуса не було вжито ніяких дій. Мало, що я кажу в приватних бесідах з ким би то не було», — заявив співрозмовник Василя Тимошенко.

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