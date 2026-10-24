Ворог протягом доби 934 рази атакував Запорізьку область: семеро поранених

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Упродовж доби окупанти завдали 934 удари по 61 населеному пункту Запорізької області. Семеро людей дістали поранень унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

Ворог також спрямував чотири ракетних удари по Запоріжжю. Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Запоріжжю, Кушугуму, Жовтенькому, Жовтій Кручі, Таврійському, Ясній Поляні, Новорозівці, Одарівці, Веселому Гаю, Кринівці, Новотроїцькому, Заливному, Райському, Вільнянці, Васинівці, Сонячному та Червоному Яру. 730 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Малокатеринівку, Річне, Тернувате, Балабине, Лисогірку, Біленьке, Нижню Хортицю, Червонодніпровку, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Біляївку, Різдвянку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя. 179 артударів прийшлися по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю. Джерело: Телеграм співголови Ради Оборони Запорізької області Івана Федорова. Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися поблизу Малих Щербаків і Щербаків у Запорізькій області. Добропілля Запорізької області перебуває під контролем України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами не відповідає дійсності, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль поблизу Комишувахи в Запорізькому районі. Унаслідок удару загинули 73-річний чоловік і 71-річна жінка.

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