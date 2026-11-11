Вовки та ведмеді почали дедалі частіше виходити до людей: у громадах попереджають про небезпеку

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В Україні фіксують збільшення чисельності хижаків, які дедалі частіше наближаються до населених пунктів. Вовків помічають на сільських вулицях, а ведмеді заходять на приватні подвір’я. Місцевих жителів закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, у селищі Гніванської громади на Вінниччині помітили чотирьох вовків.

Водночас на Закарпатті ведмеді заходять на території приватних господарств і блукають вулицями населених пунктів.

Про появу вовчої зграї 9 листопада повідомила Тиврівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок. Зростання чисельності хижаків там пов’язують із тривалою забороною полювання під час воєнного стану.

За інформацією організації, дикі тварини мігрують ближче до населених пунктів у пошуках їжі. Вовків помічали не лише на Вінниччині, а й в Одеській області та на Закарпатті.

В Одеській області міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що, за результатами зимових обліків 2026 року, кількість вовків у регіоні порівняно з 2023 роком зросла на 472%. На Волині вовки влітку нападали на свійських тварин.

У Карпатському регіоні також почастішали випадки появи ведмедів поблизу людських осель.

Так, у селі Тарасівка Тячівського району бурого ведмедя помітили просто на подвір’ї житлового будинку. А в селі Нижня Апша тварина блукала вулицями та потрапила на камери відеоспостереження.

На тлі таких випадків жителів закликають подбати про безпеку домашніх тварин і дотримуватися правил поведінки під час зустрічі з хижаками.

Щоб зменшити ризик нападу хижаків, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

Надійно зачиняйте худобу та птицю. У вечірній і нічний час тримайте свійських тварин у міцних господарських будівлях із надійними дверима та замками.

Не залишайте собак надворі вночі. Тварина на ланцюгу не має можливості втекти або захиститися, тому може стати легкою здобиччю для вовків.

Подбайте про освітлення подвір’я. Ліхтарі з датчиками руху навколо будинку та загонів можуть допомогти відлякати хижаків.

Людям рекомендують обмежити пересування околицями сіл і поблизу лісосмуг після заходу сонця. Не варто ходити такими місцями поодинці. Дітей, які прямують до школи чи на гуртки, радять супроводжувати дорослим.

Якщо ви зустріли вовка, важливо не провокувати тварину та не намагатися втекти. Зокрема, рекомендують:

Не повертатися до хижака спиною та не бігти , оскільки різкі рухи можуть спровокувати переслідування.

Повільно відступати, не наближаючись до тварини.

Намагатися візуально здаватися більшими: підняти руки або куртку над головою.

Голосно кричати, використовувати свисток або створювати шум за допомогою підручних предметів.

Про всі випадки появи хижаків у межах населених пунктів необхідно невідкладно повідомляти міську або сільську раду чи представників державної лісової охорони.

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