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Вища рада правосуддя 19 листопада 2026 року тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову одного з районних судів Одеської області у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення ухвалено за клопотанням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

ВРП частково задовольнила подання антикорупційних органів, визначивши строк відсторонення посадовця до 9 січня 2027 року.

За даними досудового розслідування, суддя пообіцяв за грошову винагороду ухвалити рішення на користь громадянки у справі про притягнення її до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 6 листопада 2026 року, а вже наступного дня, 7 листопада, правоохоронці викрили суддю одразу після одержання ним обумовленої суми неправомірної вигоди.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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