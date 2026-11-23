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Редакція онлайн-медіа UA.NEWS вдруге звернулася до Міністерства охорони здоров'я України з проханням розглянути питання про проведення позапланових перевірок клініки естетичної медицини Tryfonova M.D. та пов'язаних із нею ліцензіатів. Підставою стали матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва, зберігання та збуту препарату для схуднення Biopatid, який містить діючу речовину тирзепатид.

У журналістському зверненні йдеться про діяльність двох суб'єктів господарювання: фізичної особи-підприємця Марії Трифонової та ТОВ «ТРИФОНОВА МД» (код ЄДРПОУ 43768871). Обидва мають ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, видані Міністерством охорони здоров'я у 2019 та 2020 роках відповідно.

Редакція просить МОЗ з'ясувати, чи дотримувалися ці ліцензіати вимог законодавства під час здійснення медичної практики, чи використовували приміщення клініки для зберігання та застосування Biopatid, а також чи отримували пацієнти рекомендації щодо використання цього препарату.

Слід зазначити, що у відповіді на попередній запит журналіста UA. News, у МОЗ пояснили, що самостійна ініціатива журналіста не є законною підставою для позапланової перевірки клініки. Тож редакція надіслала відомству повторний запит, посилаючись тепер на документи кримінальної справи, судову ухвалу та рішення Держлікслужби щодо заборони обігу препарату. На думку редакції, ці матеріали містять конкретні відомості, які МОЗ має оцінити в межах своїх повноважень як орган ліцензування.

У зверненні окремо наголошується на можливих ризиках для пацієнтів. А саме про застосування препаратів із непідтвердженим у встановленому порядку походженням, якістю та безпечністю, також про можливі порушення правил призначення лікарських засобів та інформування людей про їх використання.

Редакція звертає увагу, що наявність двох ліцензіатів, пов'язаних з однією клінікою, потребує з'ясування того, хто саме фактично здійснював медичну практику за адресою на Набережно-Рибальській. Зокрема, МОЗ пропонують встановити, чи надавала Марія Трифонова особисто медичні консультації або здійснювала іншу професійну діяльність, пов'язану із застосуванням Biopatid. Також необхідно з'ясувати, чи використовували приміщення клініки для призначення, зберігання, демонстрації, застосування або розповсюдження цих препаратів.

Окремо редакція просить перевірити, чи були залучені до такої діяльності інші медичні працівники та чи відповідала їхня робота вимогам законодавства.

Що відомо про справу Biopatid

За матеріалами звернення, з 5 січня 2026 року органи досудового розслідування — Служба безпеки України та Дніпропетровська обласна прокуратура — розслідують кримінальне провадження № 42026040000000008. Обставини провадження викладені також в ухвалі Центрального районного суду Дніпра від 14 вересня 2026 року у справі № 203/9409/26 та матеріалах повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 12 вересня Дніпропетровська обласна прокуратура спільно з СБУ провели понад 250 одночасних обшуків у кількох регіонах України. Йшлося про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid» у складі організованої групи.

Тому передувало розпорядження, видане у січні 2026 року Держлікслужбою про постійну заборону обігу Biopatid 60 mg/2 ml, серія 9922, із маркуванням UNIKKA PHARMA LTDA. Препарат був визначений як фальсифікований і підлягав вилученню з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику.

Окремим документом Держлікслужба зазначила, що Biopatid офіційно не ввозився на територію України. Тобто підробка вироблялася на території України, де його успішно просувала клініка Марії Трифонової TRYFONOVA MD, яка позиціонує себе як дерматолог та ендокринолог. На офіційному сайті Biopell Academy & Club Трифонова зазначена серед лікарів Biopell, які пройшли навчання та стали частиною клубу. Там же Biopell прямо пропонували лікарям навчання роботі з Biopatid і NAD+, доступ до пептидів Biopell та сертифікацію.

Згодом, з власних джерел UA.NEWS стало відомо, що Трифонову затримали та вона перебуває в Дніпропетровському СІЗО.

Що встановило слідство

Злочинна мережа з виготовлення та розповсюдження препарату діяла масштабно та стабільно. Засіб для схуднення Biopatyd препарат продавали у різних регіонах країни. 12 вересня правоохоронці провели 250 обшуків у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

За версією слідства, клініка Tryfonova M.D., розташована в Києві на вулиці Набережно-Рибальській, 5, могла використовуватися для зберігання, демонстрації, застосування та продажу препаратів Biopatid. Під час обшуків вилучили фальсифікований препарат та сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали та готову поліграфічну продукцію, документацію і чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. У зловмисників знайшли також готівку у різній валюті на загальну суму майже 15 млн грн, дорогі автомобілі, годинники та інше майно.

За даними слідства, до організованої групи входило понад 70 осіб. Серед підозрюваних — організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої столичної клініки, яка займалася популяризацією препарату, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами. Згодом у ЗМІ назвали конкретні імена бенефеціарів: організатором «бізнесу» слідчі вважають Анатолія Черкаського, а головною розповсюджувачкою препарату — власницю київської клініки Tryfonova MD Clinic Марію Трифонову, цивільну дружину скандально відомого митника Руслана Черкаського.

Про підозру повідомлено 27 фігурантам за фактом виробництва, перевезення, пересилання, зберігання та продажу завідомо фальсифікованих лікарських засобів. Справу кваліфікували за частиною 2 статті 321-1 Кримінального кодексу. Підозрюваним «світить» до десяти років тюрми з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

«Секрети» виробництва

Для швидкого збагачення підприємливі ділки обрали популярну та завжди затребувану нішу в ліках — засіб для швидкого схуднення. Основний активний інгредієнт тирзепатид невідомого походження, завозили контрабандою з Китаю. Щоб приховати справжнє призначення сировини та оминути правила митного контролю, «свій» митний брокер оформлював товар як харчову добавку. Сировину постачали до підпільної лабораторії, де змішували її з іншими компонентами та виготовляли препарат Biopatid. Підпільне виробництво розмістили буквально у якомусь складському приміщенні у селищі Глеваха на Київщині. Все відбувалося в антисанітарних умовах та без контролю якості.

Готовий препарат передавали спільникам, які продавали його по всій Україні. Підробка не мала відповідних дозвільних документів, державної реєстрації та належної сертифікації.

Для збільшення продажу зловмисники запустили маркетингову кампанію: сайт та сторінки в соцмережах, препарат активно рекламували та пропонували косметологічним кабінетам, клінікам і медичним працівникам у різних регіонах України, а також залучали блогерів, акторів та інших відомих осіб.

Слідчі порахували доходи цього нелегального «фармацевтичного бізнесу»: собівартість сировини та додаткових становила приблизно $17, натомість готовий препарат збували за ціною до $1200. За попередніми даними, від початку 2026 року з конвеєрів підпільного виробництва зійшло продукції на загальну суму понад $5 млн.

Хто така Марія Трифонова

Марія Трифонова є власницею відомої київської клініки Tryfonova MD Clinic. Широкому загалу вона відома як лікарка-дерматологиня, косметологиня та підприємиця, а також амбасадорка низки косметологічних брендів. Зараз вона перебуває у Дніпропетровському СІЗО з правом внесення застави у 68 мільйонів гривень. За даними правоохоронців вона відігравала окрему роль у схемі збуту підробки: знала, що препарат нелегальний, але популяризувала його серед колег та на профільних навчаннях, а також через соціальні мережі. Особливо цинічно виглядає те, що учасники схеми також знали і про побічну реакцію та проблеми зі здоров’ям, які виникали у їхніх пацієнтів після застосування препарату. Але продовжували його рекомендувати та реалізувати людям, які намагалися покращити свій зовнішній вигляд та здоров’я.

Як продавали сфальсифікований препарат

Українська блогерка Анастасія Тащук, відома в соцмережах як anasteishaa співпрацювала з клінікою Tryfonova MD, виступала її амбасадоркою та рекламувала Biopatid. Блогерка має мільйонну аудиторію в соцмережах, а співпраця з Tryfonova M.D. була частиною її публічного образу.

Як про фейковий бренд дізналися правоохоронці

Першими організовану групу викрили оперативники 3-го управління Департаменту захисту національної державності СБУ. Вони задокументували діяльність підпільного цеху та передали зібрані матеріали й офіційне повідомлення про злочин прокурорам.

«Про цей препарат ми дізналися за матеріалами 3-го управління Департаменту захисту національної державності СБУ, — розповідає прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Дяченко. — Саме вони виявили цю групу, яка вже здійснювала злочинну діяльність, і повідомили нас про злочин».

Схема тривалий час працювала непомітно, бо сировину замовляли в Китаї невеликими партіями, посилками до 150 євро на фізичних осіб. У документах це зазначали як звичайну «харчову добавку», тому на митниці контейнери не привертали зайвої уваги й під оподаткування не підпадали.

«На даний час, у нас немає жодного підозрюваного серед працівників митної служби. Зловмисники приховували від митниці реальний вміст пакунків. Замовляли в Китаї сировину — тирзепатид, замовляли інсулінові ручки-шприци, а наповнювали їх уже тут, у Київській області. Коробки та наліпки замовляли в поліграфіях Києва та Дніпра».

Слідчі 9 місяців збирали докази й готували реалізацію, а в інтернеті на повну вирували суперечки. Лікарі-дерматологи та обізнані косметологи відмовлялися працювати з «Біопатидом». Деякі покупці навіть зверталися до поліції, коли продавці «Біопатиду» замість сертифікатів, показували папірець на «косметичний засіб». Але до масштабного викриття СБУ ці поодинокі сигнали губилися в загальному інформаційному шумі.

«Ви можете це побачити у блогерів та косметологів, яких вони намагалися завербувати, — додає прокурор Андрій Дяченко. — Спільнота розділилася на тих, хто одразу зрозумів: такого препарату немає, його не можна використовувати. Є й скарги від пацієнтів, які намагалися отримати документи, а отримували сертифікат на косметику, і навіть зверталися в поліцію. Люди про це писали й казали, але нам потрібен був час, щоб задокументувати й викрити всю бізнес-структуру».

Суд у Дніпрі над фігурантам справи Biopatid

Центральний районний суд міста Дніпра задовольнив клопотання прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та відправив під варту ключових фігурантів справи про виготовлення та масовий збут фальсифікованих ліків для схуднення. Загальна сума альтернативних застав, визначених слідчим суддею, перевалила за 146 мільйонів гривень.

Найвищі суми застави суд визначив для двох головних підозрюваних у справі, Анатолію Черкаському, якого слідство вважає безпосереднім організатором та керівником всієї злочинної групи, прокурори просили призначити заставу у розмірі 90 млн грн. Слідчий суддя відправив його під варту з альтернативою внесення 75 мільйонів гривень. Для Марії Трифонової, в матеріалах провадження фігурує як фізична особа-підприємець та медична директорка ТОВ «МЕДХАУЗ ЛТД», і якій інкримінують організацію збуту у складі групи, суд визначив заставу у розмірі 68 мільйонів гривень при запиті обвинувачення у 80 млн грн.

Обгрунтовуючи суми застави, які в десятки разів перевищують стандартну верхню межу, передбачену Кримінальним процесуальним кодексом України для тяжких злочинів, прокурори та суд спиралися на масштаб тіньових прибутків та реальні статки підозрюваних. За оцінками слідства, систематична діяльність групи з реалізації ін'єкційних препаратів під виглядом косметики приносила її учасникам до $2 млн, або майже 90 млн грн, щомісячно.

У судовому засіданні фігуранти справи намагалися максимально применшити свою участь у нелегальному бізнесі та перекласти відповідальність. Анатолій Черкаський переконував слідчого суддю, що взагалі не мав стосунку до продажу препаратів, а лише «займався маркетингом та фото».

Марія Трифонова стверджувала, що у її власності немає жодного авто, частина фото, на які додані до клопотання прокурора не мають до неї жодного відношення. також підозрювана заявляла, що відвідує різні семінари з медичної тематики, її часто запрошують на виступи щодо новітніх препаратів та засобів.

Третя фігурантка справи, затримана кур’єрка та фасувальниця, стверджувала, що була лише найманою працівницею із фіксованим окладом близько $1 200 на місяць і щиро вважала Biopatid звичайною косметичною продукцією, умислу фальсифікувати ліки не мала, її завдання зводилися лише до фасування та відправки посилок клієнтам.

І нарешті адвокати всіх підозрюваних заявили спільний юридичний аргумент: оскільки діюча речовина тірзепатид офіційно не зареєстрована в Україні як лікарський засіб, це нібито унеможливлює притягнення до відповідальності за статтею про обіг фальсифікованих ліків.

Що відбувалося в клініці Tryfonova M.D

Клініка естетичної медицини Tryfonova M.D. навіть після гучного скандалу продовжила рекламувати свої послуги та приймати звернення клієнтів через месенджери. На сторінці закладу в Instagram опублікували повідомлення, в якому через «тимчасові проблеми» із соцмережею клієнтів просили писати у WhatsApp, Viber або Telegram.

Згодом клініка змінила назву своєї Instagram-сторінки на VRODLYVA. Водночас опублікований раніше контент нікуди не зник: у відео клініка й досі фігурує під старою назвою Tryfonova MD.

На сторінці змінилася аватарка та назва акаунта, однак у старих відео та їхніх підписах залишається брендування Tryfonova MD. Таким чином, ребрендинг поки виглядає радше як зміна вивіски у соцмережах, тоді як цифровий слід попереднього бренду залишається доступним підписникам. Незмінною залишилася і юридична назва компанії. За відкритими даними, ТОВ «ТРИФОНОВА МД» з кодом ЄДРПОУ 43768871 станом на 1 жовтня 2026 року продовжує існувати саме під цією назвою. Її директоркою та власницею зазначена Таїсія Сторожук.

Що кажуть в МОЗ

Місяць тому UA.NEWS звернулися до Міністерства охорони здоров'я із запитом щодо перевірок дотримання ліцензійних умов ТОВ «Трифонова МД» та ФОП Трифонової Марії Вікторівни.

У МОЗ повідомили, що щодо цих ліцензіатів не проводилися ані планові, ані позапланові заходи державного нагляду за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Також у міністерстві зазначили, що скарги на діяльність ТОВ «Трифонова МД» та ФОП Марії Трифонової до МОЗ не надходили. За даними UA.NEWS, ця інформація не відповідає дійсності, а відповідні скарги відомство раніше отримувало.

Водночас у МОЗ підтвердили, що препарат або засіб під торговельною назвою Biopatid не зареєстрований в Україні.

«Відповідно до даних Державного реєстру лікарських засобів України засіб/препарат під торговельною назвою «Biopatid» в Україні не зареєстрований», — йдеться у відповіді міністерства.

Редакція вдруге звернулася в МОЗ

У повторному зверненні видання UA.NEWS просить МОЗ розглянути надані документи та встановити, чи є передбачені законом підстави для позапланових перевірок ФОП Марії Трифонової та ТОВ «ТРИФОНОВА МД». Якщо такі підстави є, редакція пропонує провести перевірки з дотриманням вимог законодавства та постанови Кабміну №303.

Серед питань, які мають бути перевірені, — безпечність медичної допомоги, порядок застосування лікарських засобів, ведення медичної документації, інформування пацієнтів та організація медичної практики. Якщо порушення ліцензійних умов підтвердяться, редакція просить МОЗ вжити передбачених законом заходів реагування.

Окремо UA.NEWS просить повідомити редакцію про результати розгляду звернення та прийняте рішення. Якщо МОЗ відмовить у проведенні перевірок, редакція просить надати мотивоване пояснення із зазначенням правових підстав такої відмови.

Наразі йдеться саме про вимогу перевірити обставини, викладені в матеріалах кримінального провадження.

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