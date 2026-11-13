Втік з окупації та пережив 12 авіабомб: історія аеророзвідника Сокола

Врятуватися разом із родиною з окупації, пережити потужне бомбардування та попри все продовжити захищати свою країну — такий шлях під силу далеко не кожному. Однак саме це довелося пройти аеророзвіднику 91-го окремого протитанкового батальйону Денису з позивним «Сокіл».

Для нього війна з окупантами має особистий характер. Через загарбників він втратив рідну домівку, тож нині боєць продовжує боротьбу, прагнучи помститися за пережите.

Йшли в темряві під звуки пострілів

Після початку повномасштабного вторгнення рідне село Дениса на лівому березі Херсонщини було захоплене росіянами.

За його словами, загарбники одразу взялися обладнувати блокпости та впроваджувати стосовно місцевого населення власні правила.

«Якщо хтось хотів виїхати, зв’язувався з їхнім старшим через старосту села. Він приїжджав і виписував дозвіл на виїзд. Але не в підконтрольний Україні бік. Тільки по тій території, яка під ними», — пояснює «Сокіл».

На цьому тлі вони з дружиною й вирішили, що, попри всі ризики, треба якось виходити.

В умовах постійної нестачі продуктів та терору з боку загарбників жити під окупацією ставало далі тяжче, тим паче з малими дітьми.

«Вирішили виходити вздовж Дніпра. Годині о третій ночі зібралися. Кілометрів 10–11 пішки, з дітьми на руках. Сину на той час майже три роки, донька трохи старша. Поки темно, щоб ніхто нічого не бачив. Стріляли. Слава Богу, не у наш бік. Так понад берегом й дісталися до району, який вони не встигли захопити. Там наші військові нас забрали, доставили в безпечне місце», — згадує Денис.

У такий же спосіб намагалися виходити й інші цивільні, поки росіяни не дізналися про цей маршрут і не замінували його. Одного дня там внаслідок підриву на розтяжці загинув чоловік з дитиною, після чого тікати із села стало ще ризикованіше.

Сам же Денис після порятунку з окупації перебрався разом з дружиною та дітьми до Кривого Рогу, де їх прихистили у себе родичі.

Втім, на цьому пригоди нашого героя не закінчилися, адже в подальшому доля підкинула йому ще важчі випробування.

Після вибуху в очах потемніло

Сьогодні Денис керує розвідувальним квадрокоптером, вистежуючи сили противника для їхнього подальшого ураження ударними БПЛА.

Проте раніше «Сокіл» полював на бронетехніку противника на посаді навідника протитанкового ракетного комплексу.

«Якось прилетіла дуже велика бомба. Це було, коли ми ще не працювали на FPV. Це була позиція ПТРК, на „Джавеліні“. Прилетіла чому? Там було декілька укриттів. І спалилися суміжники. Прилетів ворожий „Мавік“, а хлопці залишили БПЛА на дворі. Вони їх хоч і накрили, але залишили на дворі. Росіяни ті дрони розбили», — розповідає «Сокіл».

Після цього противник почав працювати по українських позиціях своїми FPV, але знищити ними добре облаштовані укриття в нього не вийшло.

Тоді росіяни почали скидати на них керовані авіабомби.

«І так вийшло, що одного прекрасного вечора і я потрапив під той КАБ. Дивом вижив. Можна сказати, пощастило. Якби трошки, може, на метр лівіше взяв би, то, можливо, вже не сидів би тут», — припускає боєць.

Родина — це те, що допомагає триматися

Коли мова заходить про родину, холодний погляд цього суворого чоловіка одразу пом’якшується, а в голосі з’являються теплі нотки.

Очевидно, що сім’я для «Сокола» головне. Саме думки про довгоочікувану зустріч із близькими дають йому сил та наснаги, щоб стійко переносити будь-які негаразди.

І хоча Денис намагається спілкуватися з рідними буквально кожного дня, понад усе він прагне знову опинитися поруч із ними, бажано за «накритим широким столом».

«Перший день — посидіти, відпочити. А потім провести час з дітьми. Десь вийти, якщо дозволяє погода, погуляти. По парку, там, по магазинах походити. Більше з дітьми проводити час», — каже «Сокіл», будуючи плани на майбутнє.

Про це повідомляє Армія Inform.

Ті, що тримають небо: добірка книг про незламність українських воїнів

Читай нас у