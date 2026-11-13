Втрати українського бізнесу від війни можуть сягнути $8 млрд

Прямі втрати українського бізнесу через російські атаки у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький після розмови з керуючою директоркою Світового банку з операційної діяльності Анною Б’єрде. Сторони обговорили страхування воєнних ризиків, створення спеціального фонду та залучення міжнародної допомоги для українських підприємств.

Російські атаки на підприємства та інфраструктуру продовжують завдавати значних збитків українській економіці. Під обстрілами опиняються виробничі об’єкти, склади, енергетична та транспортна інфраструктура. Це впливає на роботу компаній, створює ризики для працівників і змушує підприємців витрачати додаткові кошти на відновлення.

За оцінкою уряду, прямі втрати бізнесу за підсумками 2026 року можуть становити до 8 млрд доларів. Про це Корецький повідомив у своєму Telegram-каналі після зустрічі з представницею Світового банку. «Росія посилює атаки на наші підприємства та інфраструктуру, завдаючи значних збитків економіці. Стійкість України тримається на наших Силах оборони та здатності бізнесу працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки», — написав прем’єр.

Він наголосив, що підтримка підприємств під час війни залишається одним із пріоритетів уряду. За словами Корецького, бізнес має продовжувати роботу навіть в умовах постійних загроз, адже від цього залежать робочі місця, податкові надходження та економічна стійкість країни.

Як уряд хоче захистити підприємства

Одним із головних питань зустрічі стало створення Фонду страхування воєнних ризиків. Уряд працює над механізмом, який має допомогти підприємствам отримувати доступніше страхування та часткову компенсацію збитків у разі пошкодження або знищення майна через бойові дії. Ідеться про те, щоб компанії могли захистити свої активи від наслідків російських атак і мали більше можливостей для відновлення роботи. Така підтримка особливо важлива для підприємств, які працюють поблизу зон бойових дій або на територіях, що регулярно зазнають обстрілів.

За словами Корецького, під час розмови з Анною Б’єрде сторони обговорили різні варіанти фінансування майбутнього фонду. Зокрема, йшлося про можливість залучення міжнародних фінансових установ та страхового ринку. «Обговорили можливості його фінансування різними інструментами. Продовжимо спільну роботу зі Світовим банком над ефективною моделлю із залученням міжнародних фінансових установ і страхового ринку», — повідомив прем’єр.

Конкретних обсягів фінансування та строків запуску фонду він не назвав. Наразі уряд і міжнародні партнери працюють над моделлю, яка має визначити, як саме підприємства зможуть отримувати страхове покриття та компенсації.

Що обговорили зі Світовим банком

Окремою темою зустрічі стала програма SPUR 2.0 та можливість залучення нових донорів для збільшення фінансової підтримки України. Корецький зазначив, що попередня програма показала хороші результати. Водночас він не навів конкретних показників її ефективності та не уточнив, скільки коштів планують залучити в межах наступного етапу.

Розширення програми має допомогти Україні отримати додаткові ресурси для підтримки економіки та приватного сектору. Участь міжнародних партнерів також важлива для запуску механізмів страхування воєнних ризиків, адже такі програми потребують значного фінансування та співпраці держави зі страховими компаніями.

Уряд розраховує продовжити роботу зі Світовим банком над цими напрямами. Головне завдання — створити систему, яка допоможе українським підприємствам працювати під час війни, швидше відновлюватися після атак і не втрачати можливість розвивати виробництво. Про це написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в Україні потрібно посилити відповідальність за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). За його словами, Міністерство оборони вже завершує підготовку відповідного законопроєкту. Водночас уряд працює над новими правилами мобілізації та бронювання працівників.

В Україні вже запустили опалення на 87% об'єктів теплопостачання та підприємств теплокомуненерго. Про це повідомив Сергій Корецький. За його словами, затримки з подачею тепла в окремих населених пунктах мають дві основні причини. В одних випадках ще тривають ремонтні роботи, в інших запуск опалення відкладають із міркувань безпеки, щоб не привертати увагу російських військових.

Читай нас у