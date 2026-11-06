Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026: дата, звичаї та заборони свята

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Наприкінці осені православні віряни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці — одне з дванадцяти найбільших церковних свят року. Воно присвячене події з життя Діви Марії та має давню історію, з якою пов’язано чимало українських звичаїв і народних вірувань.

Розповідаємо, на яку дату припадає свято у 2026 році за новим церковним календарем, яких традицій дотримуються українці та що, за народними повір’ями, не рекомендується робити цього дня.

Коли відзначається свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

Це свято присвячене події з дитинства Діви Марії.

Згідно з Біблією, дівчинка народилася у літньої пари Анни та Йоакима, які втратили надію на потомство. Вони пообіцяли, що якщо у них народиться дитина, то її віддадуть на служіння Богу. Коли Марія досягла 3-річного віку, батьки виконали свою обітницю. Дівчинку привели до Єрусалимського храму, де вона залишилася вивчати Святе Письмо до знайомства та заручин з Йосипом.

Вважається, що Марія потрапила до Єрусалимського храму 21 листопада, і саме цей день став датою святкування в новому календарі. У 2026 році він припадає на суботу. За старим стилем дата, коли Введення в храм Пресвятої Богородиці, змістилася на 13 днів – це 4 грудня.

Звичаї на Введення Богородиці

У церковному календарі це свято не має якихось особливих традицій, окрім богослужіння. Однак із Введенням пов’язані цікаві українські звичаї. Деякі з них мають язичницьке походження.

У народних віруваннях ця подія отримала назву Третя Пречиста. Наші предки говорили, що з цього дня зима остаточно змінює осінь. Люди шукали місце, де вода розходиться на три джерела, пропускали таку рідину через вогонь і пили від хвороб.

Про цей день існувало незвичайне повір’я: хто першим увійде у вхідні двері, таким буде наступний рік. Якщо це буде хвора або літня людина, то в домі пануватимуть хвороби та невдачі. Щоб привернути достаток і здоров’я, в оселю намагалися першим впустити вродливого, молодого й здорового юнака.

За погодою на Введення передбачали врожайність наступного року. Казали, що якщо пройшов дощ і земля стала мокрою, то влітку добре вродитимуть овочі.

Чого не можна робити на Введення в Храм Пресвятої Богородиці

Як і в інші важливі християнські свята, на Введення не варто сваритися з близькими, лаятися нецензурною лексикою, вінчатися та бажати зла людям. Забороняється також вживання м’ясних і молочних продуктів, оскільки свято припадає на Різдвяний піст.

Деякі святкові заборони виникли в народі й не мають церковного обґрунтування. Наші предки говорили, що від Введення до Благовіщення (25 березня) не можна копати землю, оскільки вона має відпочивати. Жінки утримувалися від прання, щоб не накликати бурю.

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