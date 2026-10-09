ВВідео: на Закарпатті судитимуть членів ОЗГ за вирубку заповідного лісу

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На Закарпатті до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які незаконно вирубали 174 дерева на суму майже на 6 млн грн. Частина деревини росла на території природно-заповідного фонду, а отриману сировину переробляли на дрова та продавали місцевим мешканцям і підприємцям.

Для конспірації фігуранти використовували автомобілі без державних номерних знаків та встановлювали по власному маршруту фотопастки. У серпні учасникам угруповання повідомили про підозру, а одному з них — заочно. Тепер обвинуваченим загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція.

Раніше суд визнав винним майстра лісу комунального підприємства Теофіпольської селищної ради, який намагався незаконно привласнити дубову деревину вартістю майже 400 тисяч гривень.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану та протягом 12 місяців після його завершення не враховувати деревину, заготовлену під час санітарних рубок, у лімітах заготівлі від рубок головного користування.

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