11 грудня 2026 року Асоціація адвокатів України проведе XIX KYIV CRIMINAL LAW FORUM — масштабну професійну подію, присвячену ключовим тенденціям розвитку кримінального права та процесу, актуальним викликам адвокатської практики й ефективним механізмам захисту прав людини та бізнесу.

Кримінальний процес сьогодні — це постійна зміна правових підходів, нові виклики для сторони захисту, складні процесуальні рішення та підвищені вимоги до професійної стійкості адвоката. У таких умовах важливо не просто стежити за законодавчими змінами, а розуміти, як вони працюють на практиці, які інструменти дійсно забезпечують захист і як протидіяти процесуальним порушенням та зловживанням.

XIX KYIV CRIMINAL LAW FORUM — це майданчик для професійного діалогу, аналізу актуальної практики та пошуку відповідей на питання, від яких безпосередньо залежить ефективність захисту в кримінальних провадженнях.

Цьогорічний форум зосередиться на аналізі новітніх тенденцій кримінального процесу, захисті прав бізнесу та громадян, новаціях у законодавстві та практичних підходах до роботи адвокатів у складних кримінальних справах.

Серед ключових напрямів обговорення:

· Судова практика та нові стандарти захисту: актуальні правові позиції судів, обґрунтованість підозри, застосування запобіжних заходів, процесуальні порушення та межі судового контролю.

· Досудове розслідування та доказування: ефективні інструменти роботи адвоката з доказами, оскарження висновків експертиз, перевірка цифрової інформації, допустимість доказів, порушення процесуальних строків і гарантії змагальності сторін.

· Захист прав бізнесу та клієнтів у кримінальному процесі: протидія неправомірному тиску, захист від процесуальних зловживань, стратегія адвоката у складних кримінальних провадженнях.

· Гарантії адвокатської діяльності: захист адвокатської таємниці, протидія тиску на адвокатів, обшуки та вилучення електронних пристроїв, межі адвокатського розслідування.

· Професійні та етичні виклики: конфлікт інтересів, презумпція невинуватості, робота з клієнтом в умовах медійного тиску, психологічна стійкість адвоката.

· Нові технології та міжнародні стандарти: можливості й ризики використання штучного інтелекту в адвокатській практиці, актуальна практика Верховного Суду та ЄСПЛ.

Особлива цінність форуму — у поєднанні правової аналітики з практичним досвідом. Учасники матимуть можливість почути позиції провідних адвокатів, представників правничої спільноти та експертів, обговорити складні професійні питання й отримати орієнтири для роботи в умовах постійних змін кримінального процесу.

Це можливість не просто дізнатися про нові тенденції, а переосмислити власні підходи до захисту, посилити професійні інструменти та бути на крок попереду викликів, з якими стикається сучасна адвокатура.

До участі запрошуються адвокати, юристи, представники юридичних компаній, фахівці кримінально-правової практики та всі, хто працює у сфері кримінального права і процесу.

Не пропустіть одну з ключових професійних подій року у сфері кримінального права!

Дата: 11 грудня 2026 року

Місце проведення: IQ Business Center, м. Київ, вул. Болсуновська, 13–15

Формат: Offline & Online

Долучайтеся до XIX KYIV CRIMINAL LAW FORUM, щоб бути в центрі професійної дискусії, розуміти нові правові реалії та знаходити ефективні рішення для найскладніших викликів кримінальної практики!

Програма та реєстрація: за посиланням.

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