YouTube заблокував в Україні канали Газманова, Баскова та інших російських пропагандистів

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Відеоплатформа YouTube заблокувала в Україні або видалила ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Серед них — канали артистів, що підтримують війну Росії проти України та режим Володимира Путіна.

Обмеження також торкнулися каналів Олега Газманова, Миколи Баскова та інших російських виконавців, а ще каналів мультсеріалу «Маша і ведмідь», який поширювали різними мовами.

За даними ЦПД, обмеження торкнулися каналів і плейлистів російських виконавців, а також пропагандистського мультсеріалу «Маша і ведмідь», представленого на платформі різними мовами.

Зокрема, доступ обмежили або повністю видалили канали Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, Shaman, Дениса Майданова та інших російських артистів і пропагандистів.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що продовжують співпрацювати з цифровими платформами, аби обмежувати поширення російської пропаганди в інформаційному просторі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Росія активізувала новий фейк про таємні тюрми СБУ, — ЦПД.

Російські Telegram-канали запустили нову хвилю фейків про нібито масову мобілізацію жінок в Україні. Пропагандисти поширюють підроблені фото повісток і скриншоти листувань, але ці матеріали не відповідають дійсності.

У мережі активно поширюють відео, на якому голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито закликає «дресирувати українців палицею». Насправді ролик є фейковим і, за даними Центру протидії дезінформації, його створили за допомогою штучного інтелекту.

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