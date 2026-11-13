YouTube заблокував в Україні ще низку російських каналів, які поширювали пропаганду

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Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив про блокування на відеоплатформі YouTube для користувачів в Україні ще 16 російських каналів. Вони поширювали пропаганду та контент на підтримку війни.



Серед заблокованих - канали військового кореспондента Олександра Сладкова та Z-блогера Сергія Колясникова (Zergulio), російських виконавців Надії Бабкіної, Юлії Савічевої, Вікторії Дайнеко, Маші Вебер та гурту Uma2rman, ресурси «Русские склейки СВО», «Севастопольский корреспондент», іншомовні канали російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь» тощо.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у Фейсбуці.

Раніше відеоплатформа YouTube заблокувала в Україні або видалила ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Серед них — канали артистів, що підтримують війну Росії проти України та режим Володимира Путіна.

У вересні YouTube заблокував в Україні 31 канал, пов’язаний із російськими артистами, пропагандистами та підсанкційними особами.

YouTube видалив авторський канал сербського режисера Еміра Кустуриці «Моє життя», який він створював спільно зі Sputnik Serbia. До блокування на проєкт були підписані близько 30 тисяч користувачів.



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