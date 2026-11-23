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З 1 січня 2027 року в Україні розпочнеться промислова експлуатація Єдиної системи нотаріату, яка об’єднає основні нотаріальні реєстри в одному цифровому середовищі та забезпечить електронний обмін даними з державними базами. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів постановою № 1453, підготовленою Міністерством юстиції України.

До складу нової платформи увійдуть чотири основні реєстри: Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиний реєстр нотаріусів.

Крім того, система забезпечить доступ до відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, реєстру платників податків, реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, а також Єдиного реєстру боржників.

Завдяки впровадженню платформи нотаріуси зможуть безпосередньо під час оформлення документів оперативно перевіряти дійсність посвідчень особи та отримувати актуальну інформацію про громадян і підприємства, що прискорить вчинення нотаріальних дій та зменшить ризик помилок. Водночас у Мін’юсті підкреслили, що цифрова система слугуватиме лише робочим інструментом і не замінюватиме фахівця, адже всі юридичні рішення й надалі ухвалюватиме нотаріус, а до 20 грудня 2026 року фахівці зможуть добровільно протестувати програмне забезпечення та пройти навчальні вебінари.

Джерело: Міністерство юстиції України.

Раніше Нотаріальна палата України звернулася до міністра цифрової трансформації та міністра юстиції з проханням зупинити тестування системи «е-Нотаріат» через побоювання щодо порушення нотаріальної таємниці.

У Міністерстві юстиції заявили, що повідомлення про нібито витік персональних даних українців під час тестування нотаріусами системи е-Нотаріат не відповідає дійсності.

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