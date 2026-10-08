З 10 жовтня на Закарпатті та ще у трьох областях заборонять вилов форелі

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З 10 жовтня 2026 року до 1 березня 2027 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях діятиме заборона на вилов струмкової форелі.

Обмеження запроваджують на період нересту, щоб захистити місця природного відтворення, міграційні шляхи та середовище існування риби.

У Держрибагентстві наголошують, що осінньо-зимовий період є важливим для відновлення популяції форелі. Порушення заборони, зокрема браконьєрство, може негативно вплинути на чисельність цього виду.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок закликав дотримуватися сезонної заборони та повідомляти про випадки незаконного вилову.

Джерело: Держрибагентство України

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення річки Збруч та масової загибелі риби на території Скала-Подільської громади Тернопільської області. Фахівці Державної екологічної інспекції встановили ймовірне місце скиду хімії та виявили у воді перевищення вмісту амонію, нітратів, нітритів і біохімічного споживання кисню.

В австралійському районі Менінді відновив роботу рибний прохід, що дає рибі змогу рухатися вгору річкою Дарлінг-Баака до озер Менінді. Це останній сезон трирічного випробування системи, яку запустили на тлі низького рівня води, її низької якості та побоювань щодо нової масової загибелі риби влітку.

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