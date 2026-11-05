З Києва до Перемишля за ніч — Укрзалізниця представила новий поїзд

«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд № 51/52 за маршрутом Київ – Перемишль. Він отримав назву «Ярослав Мудрий» і має спростити подорожі з України до кількох європейських міст. У Перемишлі пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Новий поїзд Київ – Перемишль став частиною міжнародного сполучення «Укрзалізниці». Компанія представила його як флагманський маршрут. Для пасажирів це ще одна можливість дістатися Польщі, а звідти продовжити подорож до інших країн Європи. Про запуск поїзда повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у своєму Telegram-каналі. Йому присвоїли номер 51/52 та дали назву «Ярослав Мудрий».

Чому поїзд назвали «Ярослав Мудрий»

Назва нового поїзда пов’язана з історією української залізниці. Вона нагадує про перший поїзд «Ярослав», який 4 листопада 1861 року з’єднав Відень і Львів. Саме ця дата вважається початком залізничного руху на території сучасної України.

Тоді поїзд курсував між столицею Австрійської імперії та Львовом. Його маршрут проходив через Краків і Перемишль. Тож нове сполучення частково повторює історичний напрямок — зокрема на ділянці між Львовом і Перемишлем. Таким чином, назва «Ярослав Мудрий» не лише вирізняє новий поїзд серед інших міжнародних маршрутів, а й нагадує про перші сторінки історії української залізниці.

Куди можна доїхати з пересадкою

Основна особливість маршруту — можливість продовжити подорож із Перемишля до інших європейських міст. Там пасажири зможуть пересісти на поїзди до:

Варшави;

Вроцлава;

Праги;

Берліна.

Це дає змогу використовувати Перемишль як пересадковий пункт для подальших поїздок Польщею та Європою. Пасажирам не потрібно окремо добиратися до іншого міста в Україні, щоб скористатися міжнародним залізничним сполученням. Водночас перед поїздкою варто перевірити розклад і наявність квитків на обидва маршрути. Час пересадки залежить від конкретного рейсу, а квитки на поїзди до європейських міст потрібно підбирати з урахуванням прибуття до Перемишля.

Розклад і вагони нового поїзда

Поїзд № 51/52 сформували з нових вагонів. Також у складі передбачили інклюзивне купе, пристосоване для пасажирів, яким потрібні додаткові умови доступності. Графік руху передбачає нічну подорож в обох напрямках. Із Києва поїзд вирушатиме о 20:12, а до Перемишля прибуватиме о 5:00. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 22:30, а прибуття до столиці України — на 9:15.

Отже, дорога з Києва до Перемишля триватиме приблизно 8 годин 48 хвилин. Зворотний рейс займатиме близько 10 годин 45 хвилин. Такий графік дає змогу вирушити ввечері та прибути до пункту призначення вранці. Перед плануванням поїздки пасажирам варто перевірити актуальний розклад і доступність місць на офіційних ресурсах «Укрзалізниці». Час відправлення та прибуття може змінюватися залежно від дати рейсу.

Які ще міжнародні маршрути запускає «Укрзалізниця»

Новий поїзд до Перемишля — не єдина зміна в міжнародному сполученні компанії. Раніше «Укрзалізниця» також оголосила про запуск флагманського поїзда № 23/24 Київ – Холм. Йому присвоїли ім’я українського історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Крім того, компанія розширювала можливості залізничних поїздок до Молдови. Зокрема, поїзд Київ – Кишинів отримав нову зупинку на станції «Ревака». Вона розташована неподалік від міжнародного аеропорту Кишинева, що може бути зручно для пасажирів, які планують продовжити подорож літаком. Також раніше повідомлялося про плани щодо нового залізничного маршруту, який має дати пасажирам можливість дістатися Німеччини.

Запуск поїзда «Ярослав Мудрий» додає ще один варіант для подорожей з України до Європи. Завдяки пересадкам у Перемишлі пасажири зможуть продовжити маршрут до кількох великих міст Польщі, Чехії та Німеччини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

АТ «Укрзалізниця» поповнила свій парк шістьма новими пасажирськими вагонами українського виробництва, які курсуватимуть у складі поїзда за маршрутом Харків — Перемишль. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

«Укрзалізниця» розширює міжнародне залізничне сполучення та призначає три нових поїзди до Польщі. Один із них, під номером 23/24 Київ – Холм, отримав статус флагманського та названий на честь Михайла Грушевського, який народився у Холмі та тривалий час працював у Києві. Склад цього поїзда сформований із сучасних вагонів підвищеного комфорту українського виробництва.

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