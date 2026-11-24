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Україна повернула з Молдови старшого лейтенанта ЗСУ, якого підозрюють у систематичному побитті та катуванні військовослужбовців під час будівництва фортифікаційних споруд. Після екстрадиції суд залишив його під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, з лютого до травня 2024 року офіцер командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин Тернопільщини. Під час робіт на східному напрямку він нібито систематично застосовував насильство до підлеглих.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів катування. Зокрема, в одному з випадків командир завдав військовослужбовцю численних ударів ногами по тулубу, а потім наказав прив’язати його за руки до дерев’яної конструкції у формі хреста. Також офіцер, за версією слідства, залякував підлеглих і погрожував їм за непокору.

Коли правоохоронці почали розслідувати ці факти, підозрюваний утік з України. У ніч на 21 грудня 2024 року він переплив Дністер і опинився в Молдові, де згодом попросив надати йому статус біженця.

У січні 2025 року українські правоохоронці встановили його місцеперебування та ініціювали міжнародний розшук. 19 листопада 2026 року молдовська сторона передала офіцера Україні через пункт пропуску на Вінниччині.

Ще у 2024 році старшому лейтенанту заочно повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Йому інкримінують правопорушення за частинами 1 і 2 статті 127 та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України.

Окремо розслідується можливе дезертирство офіцера під час втечі за кордон. Також правоохоронці перевіряють його можливу причетність до інших випадків насильства щодо підлеглих.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Львові. За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

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