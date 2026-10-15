З Німеччини екстрадували житомирянина, якого підозрюють у збуті метадону у в’язниці

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З Німеччини до України екстрадували 46-річного мешканця Житомира, який перебував у міжнародному розшуку. Його підозрюють в організації збуту метадону серед засуджених у виправній установі на Житомирщині.

За даними слідства, у 2017–2018 роках чоловік організував незаконний обіг наркотиків у колонії та залучив до схеми іншого засудженого. Метадон щонайменше чотири рази виявляли й вилучали у продуктах харчування.

Підозрюваний переховувався за кордоном із 2018 року. 5 жовтня 2026 року його передали українським правоохоронцям.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 1,6 млн грн. Судовий розгляд щодо інших фігурантів справи триває.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

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