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З тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще 23 громадян, які роками не могли виїхати самостійно через проблеми зі здоров’ям, відсутність житла, фінансові труднощі або рідних на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед евакуйованих — жителі Луганщини та Херсонщини, які тривалий час залишалися без належної медичної допомоги, електроенергії та можливості безпечно виїхати.

Зокрема, із села Раденськ на Херсонщині вивезли родину, яка не наважувалася залишити домівку через тяжкі хвороби. У жінки діагностували онкологію, чоловік мав серйозну патологію серця, а їхній родич переніс ампутацію. Рішення про виїзд ухвалили після удару російського дрона, який зруйнував їхній будинок і спричинив людям контузії. Після евакуації постраждалих направили до медичного закладу.

Також вдалося вивезти жінку, яка в окупації самотужки доглядала чоловіка з деменцією та лежачу літню родичку. Через постійні обстріли й відсутність комунікацій їй доводилося ходити до знайомої на інший кінець села, щоб скористатися генератором і зателефонувати синові на підконтрольну територію. Коли з’явилася можливість евакуації, вона попросила забрати також самотню сусідку. У результаті вдалося вивезти всіх та возз’єднати родину.

Після прибуття евакуйованим допомагають із тимчасовим житлом, лікуванням, реабілітацією, відновленням документів та пошуком родичів. До організації евакуації долучилися компанія МХП та її засновник Юрій Косюк, Міжнародний комітет Червоного Хрреста, благодійний фонд «Карітас України», медики й соціальні працівники.

Для отримання допомоги з евакуацією з тимчасово окупованих територій можна звернутися до Офісу омбудсмена за телефоном 1678, з-за кордону — +38 (044) 299 74 08. Також доступні WhatsApp, Viber і Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34, електронна пошта [email protected] та Електронний кабінет.

Джерело: Дмитро Лубінець.

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Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

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