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21-річний Віктор зміг виїхати з тимчасово окупованої частини Луганщини після того, як на початку 2026 року його затримали російські силовики через українські новини та групи в телефоні.

Під час перевірки на пункті пропуску окупанти знайшли в його смартфоні українські джерела інформації, фотографії та листування, які здалися їм підозрілими.

Після допиту ФСБ хлопця звинуватили у «дрібному хуліганстві» та відправили до ізолятора на 14 діб.

За словами Віктора, під час ув’язнення йому погрожували 15 роками за нібито державну зраду. Він розповів про холод у камері, нестачу їжі та постійний страх перед можливим новим допитом. Перед звільненням його перевірили на поліграфі, намагаючись з’ясувати, чи співпрацює він із СБУ та Силами оборони України.

Після арешту хлопець ще майже місяць оговтувався від пережитого, а згодом вирішив залишити окупацію. Виїхати йому допомогла громадська організація «Компас Мрії».

Тепер Віктор перебуває на підконтрольній Україні території, зустрівся з другом і планує почати нове життя.

Джерело: «Українська правда. Життя».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні порушив питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти.

Минулого тижня команда Save Ukraine евакуювала вісьмох українців, які зазнавали погроз, психологічного тиску та примусу з боку окупантів.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох хлопчиків віком від 5 до 17 років. Діти жили в тимчасово окупованих громадах Херсонської області.

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