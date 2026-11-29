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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 23 людини з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед евакуйованих є люди з тяжкими хворобами та обмеженою мобільністю. Багато хто роками не міг виїхати через відсутність житла та рідних на підконтрольній території.

Зокрема, виїхала родина з села Раденськ на Херсонщині, яка не мала тут близьких. Жінка хворіє на онкологію, чоловік має тяжку хворобу серця, а їхній родич переніс ампутацію. Вирішальним поштовхом до виїзду стало руйнування будинку від удару російського дрона та отримані контузії. Після повернення родину направили на обстеження і лікування.

Також евакуювали жінку з окупованого села, яка сама доглядала трьох людей, зокрема чоловіка з деменцією та лежачу родичку. У будинку не було стабільного світла, води, тепла та ліків, а через обстріли у жінки почалися панічні атаки. Щоб подзвонити сину, їй доводилося ходити в інший кінець села заряджати телефон від генератора знайомої. Разом із нею вивезли самотню сусідку.

Крім того, евакуювали людей із Луганщини, які роками не могли самостійно подолати складний маршрут через здоров’я та маломобільність. Лубінець зазначив, що рішення про виїзд часто визріває місяцями через страх залишитися без житла, догляду чи медичної допомоги.

Омбудсмен наголосив, що після виїзду людям надають тимчасове житло, направляють на лікування та реабілітацію. Також їм забезпечують соціальний супровід, відновлення документів і зв’язок із рідними.

Джерело: повідомлення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Станом на 20 листопада в Україну вдалося повернути 2833 дитини, яких незаконно депортували до Росії або перемістили на тимчасово окуповані території. Робота з повернення українських дітей, які опинилися під контролем РФ, триває.

Із окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію

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