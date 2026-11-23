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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути чотирьох дітей віком від 7 до 16 років — трьох дівчаток і хлопчика. Вони перебували на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Порятунок відбувся за участі команди Save Ukraine в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Серед повернутих — 16-річний хлопець, якого окупанти примусили навчатися за російською програмою. Родині погрожували забрати підлітка та відправити до дитбудинку, якщо він не відвідуватиме школу загарбників.

З початку 2026 року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 260 дітей.

Джерело: Олександр Прокудін, Херсонська ОВА.

Станом на 20 листопада в Україну вдалося повернути 2833 дитини, яких незаконно депортували до Росії або перемістили на тимчасово окуповані території. Робота з повернення українських дітей, які опинилися під контролем РФ, триває.

Із окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію

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