З окупованої Херсонщини повернули ще чотирьох дітей
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути чотирьох дітей віком від 7 до 16 років — трьох дівчаток і хлопчика. Вони перебували на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Порятунок відбувся за участі команди Save Ukraine в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
Серед повернутих — 16-річний хлопець, якого окупанти примусили навчатися за російською програмою. Родині погрожували забрати підлітка та відправити до дитбудинку, якщо він не відвідуватиме школу загарбників.
З початку 2026 року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 260 дітей.
Джерело: Олександр Прокудін, Херсонська ОВА.
Станом на 20 листопада в Україну вдалося повернути 2833 дитини, яких незаконно депортували до Росії або перемістили на тимчасово окуповані території. Робота з повернення українських дітей, які опинилися під контролем РФ, триває.
Із окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей.
Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію