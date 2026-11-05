З окупованої Херсонщини вдалося евакуювати підлітка, який вже намагався втекти через Білорусь

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Українські державні органи та громадські організації повернули з тимчасово окупованої території Херсонської області 16-річного підлітка до матері.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, хлопець зазнавав домашнього насильства й психологічного тиску з боку батька проросійських поглядів та вирішив утекти самостійно, однак був затриманий у Білорусі на вимогу батька і поміщений до дитячого притулку.

Окупаційні органи вимагали повернення неповнолітнього на загарбані території, проте внаслідок оперативно виготовленого закордонного паспорта для матері та проведення гуманітарних заходів підлітка 31 жовтня успішно передали матері на підконтрольну Україні територію. Повернення відбулося завдяки спільній роботі Офісу Омбудсмана, МЗС України, ГО «Humanity» та «Української мережі за права дитини».

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше з ТОТ Херсонщини повернули ще 11 українських дітей.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років. Серед них — хлопчик, який кілька років був розлучений із батьками, дівчинка, яку мати довго не могла забрати через втрату документів, а також двоє підлітків, які опинилися в окупації без своїх рідних.

З ТОТ Херсонщини повернули групу дітей віком від 3 місяців до 17 років.

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