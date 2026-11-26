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Із бойових позицій на передовій вивели 13 військовослужбовців Збройних Сил України, які перебували в обороні без ротації та відпочинку від чотирьох до майже восьми місяців, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, одного військового евакуювали після понад 230 днів безперервного перебування на позиціях, а ще 12 захисників вивели з іншої ділянки фронту, де вони понад чотири місяці тримали оборону під постійними обстрілами.

Звільненню бійців передували звернення їхніх родин до омбудсмена, після чого Дмитро Лубінець разом із командою терміново звернувся до Генерального штабу ЗСУ, який оперативно долучився до розв’язання ситуації. Наразі всі 13 військовослужбовців перебувають під наглядом лікарів, відпочивають і відновлюють здоров’я, а попереду на них чекають відпустка та реабілітація; сам омбудсмен наголосив на необхідності встановлення чітких термінів перебування на позиціях і забезпечення реальних можливостей для ротації навіть в умовах активних бойових дій.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У 152-й бригаді провели складну ротацію: один військовий пробув на позиції 260 днів.

Бійці 225-го окремого штурмового полку провели понад вісім місяців на позиції на Запорізькому напрямку. Вона була настільки близько до російських військ, що українські воїни чули їхнє пересування та розмови. Евакуювати захисників раніше було надто небезпечно, тому вони залишалися на позиції понад 200 днів.

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