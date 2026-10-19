З початку року в Україні 75 осіб засуджено за зйомку ППО та наслідків атак рф

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За матеріалами Служби безпеки України з початку 2026 року суди винесли вироки 75 громадянам України за несанкціоновану публікацію фото та відео матеріалів про пересування Сил оборони, позиції ППО та наслідки ворожих влучань.

Лише за останній тиждень у Києві викрили ще трьох місцевих жителів, які оприлюднили геолокації протиповітряної оборони.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. У спецслужбі вкотре наголосили, що подібний контент коригує повторні удари ворога та використовується російською пропагандою, і закликали громадян повідомити про факти фіксації через офіційні канали СБУ.

Джерело: Пресслужба Служби безпеки України

Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області жінку, яку підозрюють у коригуванні російських ракетно-дронових ударів по Павлоградському району.

Служба безпеки України затримала завербованого фсб місцевого будівельника, який коригував масовані ракетно-дронові удари по логістичних центрах, складах та військових об’єктах у столичному регіоні.

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