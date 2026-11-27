З січня по жовтень 2026 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинули 2378 людей, зокрема 184 дитини. Ще 26 308 осіб отримали травми.

За десять місяців зафіксували 21 019 аварій, у яких загинули та/або були травмовані люди.

Найчастіше причиною смертельних ДТП ставало перевищення швидкості або інше порушення встановлених обмежень швидкості руху. Через це загинули 1322 людини.

Серед інших поширених причин смертельних аварій:

Порушення правил під час зміни напрямку руху , не пов’язане з перестроюванням, — 153 загиблих.

Виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном, — 125 загиблих.

За статистикою, найбільше ДТП з постраждалими відбувалося у проміжку між 17:00 та 19:00.

Найнебезпечнішим днем тижня за кількістю таких аварій стала субота.

Про це свідчать дані патрульної поліції, оприлюднені «Укравтопромом».

Упродовж січня–жовтня 2026 року на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули дев’ятеро дітей, ще 210 отримали травми.

Нещодавно щонайменше 12 людей загинули, ще близько 50 дістали поранення внаслідок масових ДТП на автомагістралі в Болгарії. Аварії за участю десятків транспортних засобів сталися поблизу міста Ямбол на південному сході країни, на трасі між Софією та чорноморським курортом Бургас.

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