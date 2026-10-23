З Туреччини на Одещину прилетіли 85 молодих фламінго

До національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області прилетіла зграя з 85 молодих рожевих фламінго. Птахи прибули з турецького озера Туз, де у 2026 році народилися близько 12 800 пташенят — це найвищий показник за останні п’ять років. В українському парку сподіваються, що фламінго зможуть знайти тут корм і спокійно перепочити під час міграції.

85 молодих рожевих фламінго помітили в середині жовтня в національному природному парку «Тузлівські лимани». Птахи прилетіли з турецького озера Туз і зараз перебувають у заповідній зоні. Про їхню появу повідомив Іван Русєв, керівник науково-дослідного відділу нацпарку. За його словами, зграю могли привести дорослі фламінго, які вже раніше бували на українському узбережжі. Вони могли запам’ятати місцевість як місце, де можна знайти їжу та перепочити. Втім, це припущення науковця, а не підтверджений маршрут міграції кожного птаха.

Поява такої зграї привернула увагу ще й тому, що останніми роками фламінго не вдавалося успішно виводити потомство на Тузлівських лиманах. Птахи продовжують прилітати до українського узбережжя, але умови для їхнього розмноження залишаються складними. Фахівці парку пов’язують це, зокрема, із шумом від війни, який може турбувати птахів під час гніздування. Тому нинішній приліт — це не свідчення того, що фламінго вже почали розмножуватися в Україні, а нова зустріч із молодими птахами, які прибули сюди з Туреччини.

На озері Туз у Туреччині народилися 12 800 фламінго

Батьківщиною цієї зграї стало озеро Туз у центральній частині Туреччини. Воно відоме як одне з важливих місць гніздування рожевих фламінго. У 2026 році там народилися близько 12 800 пташенят — це найвищий показник за останні п’ять років, за даними, на які посилається національний природний парк. Перші пташенята вилупилися на початку червня, а наприкінці серпня молоді птахи вже почали літати й залишати місце гніздування. Частина з них вирушила на північ і згодом дісталася українського узбережжя.

Успішному сезону розмноження на озері Туз сприяли рясні весняні опади. Завдяки їм у водоймі зберігався достатній рівень води, а фламінго мали більше корму. Одне з важливих джерел їжі для цих птахів — дрібні ракоподібні артемії, зокрема Artemia salina. Вони живуть у солоних водоймах і є частиною раціону фламінго. Коли води та корму достатньо, птахи мають сприятливіші умови для вирощування пташенят. Водночас на успіх гніздування впливають і заходи з охорони місць, де птахи виводять потомство.

Чому фламінго не можуть регулярно виводити пташенят на Одещині

Тузлівські лимани є важливою природною територією на півдні Одеської області. Це система лиманів, мілководь і водно-болотних угідь, де зупиняються різні види перелітних птахів. Для фламінго такі місця можуть бути зручними для годування та відпочинку під час міграції. Проте наявності корму й води недостатньо, щоб птахи успішно вивели потомство: їм також потрібні відносний спокій і безпечні місця для гніздування. За даними працівників нацпарку, шум, пов’язаний із російською війною проти України, заважає фламінго розмножуватися на цій території.

У 2023 році ситуація була іншою: тоді на Тузлівських лиманах фламінго вдалося успішно вивести близько 200 пташенят. За інформацією нацпарку, це був єдиний рік від початку повномасштабної війни, коли птахи змогли розмножитися тут. У наступні роки повторити цей результат не вдалося. У 2024 році, зокрема, повідомляли про руйнування близько 400 гнізд, а у 2025 році птахи також не змогли успішно вивести потомство. Ці обставини показують, наскільки сильно на життя диких тварин можуть впливати зміни умов середовища та людська діяльність.

Чи можуть фламінго залишитися на Тузлівських лиманах

Поки що немає підстав стверджувати, що всі 85 птахів залишаться на Одещині надовго. Їхня поява може бути частиною міграції, під час якої молоді фламінго шукають відповідні місця для годування та відпочинку. Якщо умови будуть сприятливими, вони зможуть певний час триматися в заповідній зоні. Однак подальше переміщення залежатиме від погоди, доступності корму та інших природних чинників. Науковці припускають, що дорогу до українських лиманів молодим птахам могли показати дорослі фламінго, які вже відвідували цю місцевість. Проте поки що це лише можлива версія, а не остаточно встановлений факт.

Чому важливо не турбувати рожевих фламінго

Поява фламінго на Тузлівських лиманах привертає увагу до природного багатства українського узбережжя. Водночас це нагадування про те, що диким птахам потрібні безпечні умови, особливо під час міграції та гніздування. Людям, які спостерігають за ними, варто зберігати дистанцію, не намагатися наблизитися до зграї заради фотографій і не створювати зайвого шуму. Не слід також переслідувати птахів човнами чи заходити в місця, де вони годуються або відпочивають. Такі прості правила допомагають зменшити стрес для тварин і не заважати їм відновлювати сили перед подальшим перельотом.

Поява 85 молодих фламінго стала ще однією нагодою згадати про важливість охорони Тузлівських лиманів. Птахи дісталися українського узбережжя після успішного сезону розмноження в Туреччині, але їхнє подальше перебування тут залежатиме від умов у природному середовищі. Для науковців це також можливість спостерігати за міграцією та поведінкою фламінго. А для всіх інших — нагадування, що навіть у складних умовах українська природа залишається частиною великого світу, яким щороку переміщуються перелітні птахи. Про це повідомляє національний природний парк "Тузлівські лимани".

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