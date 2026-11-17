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Упродовж січня–жовтня 2026 року дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя притягнули до відповідальності 109 суддів.

Щодо 32 з них внесли подання про звільнення з посад.

Загалом ВРП ухвалила 104 рішення про дисциплінарну відповідальність. Зокрема:

52 судді отримали попередження;

16 — догани з позбавленням доплат до посадового окладу на місяць;

7 — суворі догани з позбавленням доплат на три місяці;

щодо 2 суддів внесли подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя на строк від одного до шести місяців;

щодо 32 — подання про звільнення.

Таким чином, майже третина суддів, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, може втратити посади.

Джерело: Вища рада правосуддя.

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