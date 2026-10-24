За 90 днів Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі, — Зеленський

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За останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для боротьби з російською балістичною зброєю. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в умовах постійних атак кожна ракета має велике значення.

«У перші дні війни на Близькому Сході за 84 години було використано близько 2000 ракет – ракет, отриманих від партнерів. За останні 90 днів ми отримали від нашого стратегічного партнера 24 ракети», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що для України ці постачання надзвичайно важливі, адже ракети-перехоплювачі необхідні для протидії російським балістичним ударам.

Журналісти запитали Володимира Зеленського, чи означає його заява, що Сполучені Штати завадили європейським країнам передати Україні ракети-перехоплювачі.

«Не те щоб завадили, але не дали своєї згоди», – відповів президент.

Під час інтерв’ю глава держави також висловився щодо очікувань постійно дякувати за допомогу. Він зазначив, що не розуміє, чому від нього вимагають знову й знову висловлювати вдячність.

«Можливо, комусь здається, що я маю бути вдячним кожну секунду. Але я не можу. Коли хтось хоче подякувати мені кілька разів, мені здається, що з цими людьми щось не так. Вони хочуть здаватися кращими, ніж є насправді. Вони намагаються здаватися кращими, ніж є насправді. Достатньо висловити подяку раз, два, три – і цього вистачить», – підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що не грає в політичні ігри з президентом США Дональдом Трампом, на відміну від російського лідера Володимира Путіна.

«Краще мати таких партнерів, як я – тих, хто щиро дякує в потрібні моменти, – ніж тих, хто дякує щосекунди, на кшталт Путіна. Можна бути нескінченно вдячним, а потім отримати ніж у спину. Тому краще укладати угоди – правильні угоди – з правильними людьми», – зазначив президент України.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ABC News.

Нагадаємо, Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot.

Нові українські дрони-перехоплювачі наразі проходять активні випробування. Водночас частина бойових груп уже використовує ці перехоплювачі на практиці.

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