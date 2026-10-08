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За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Раніше під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу Вищий антикорупційний суд відмовив захисту у зменшенні застави до 12,5 мільйона гривень. На той момент підозрювана зібрала зазначену суму станом на 28 вересня, із яких 5 мільйонів гривень становили її власні кошти.

Ірина Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп». У межах цього провадження Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття злочинної організації, яка «організувала й забезпечило легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом».

За даними слідства, до складу угруповання входили:

* заступник керівника Офісу президента;

* колишній народний депутат;

* голова правління державного банку;

* голова наглядової ради державного банку.

Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Раніше за Ірину Мудру намагалися внести понад 3 млн застави, але банки відхилили платежі. Під час засідання у Вищому антикорупційному суді свідки розповіли про спроби внести заставу за експосадовицю Ірину Мудру. За їхніми словами, платежі через Monobank та ПриватБанк провести не вдалося.

«Корупцію треба контролювати»: хто така Ірина Мудра.

Ірина Мудра пішла на угоду зі слідством — соцмережі.

Раніше НАБУ та САП оголосили про масштабну спецоперацію «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, йдеться про викриття групи, до якої могли бути причетні чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента, представники державного банку та інші особи. За версією слідства, через державний банк могли легалізувати 150 млн гривень для внесення застави за одного з фігурантів іншого резонансного провадження — операції «Мідас».

У цей же день стало відомо про слідчі дії у Мудрої. А невдовзі президент Володимир Зеленський звільнив її з посади заступниці керівника Офісу президента. Причини звільнення в самому указі не пояснюються, однак часовий збіг із операцією НАБУ виявився більш ніж показовим.

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