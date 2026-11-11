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За генерал-майора СБУ Сергія Дуку зібрали вже близько 50 мільйонів гривень застави

UA NEWS 11 Листопада 2026 21:12
За генерал-майора СБУ Сергія Дуку зібрали вже близько 50 мільйонів гривень застави
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За першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку внесли близько 50 мільйонів гривень із визначених судом 65 мільйонів застави. 

Про це повідомив прокурор у справі Микола Карась. Адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов визнав, що працівники СБУ дійсно скидаються на заставу, але, за його словами, роблять це добровільно. 

«У центральному апараті зібралися люди і сказали: "Ми побачимо, скільки воно буде, і скільки можемо, будемо вносити", після чого зі збором коштів почали допомагати і працівники з регіонів», — повідомив адвокат, спростувавши інформацію про примусовий характер зборів серед співробітників. 

Джерело: Суспільне.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

В СБУ почали збирати кошти на заставу для генерала Дуки.

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