За генерал-майора СБУ Сергія Дуку зібрали вже близько 50 мільйонів гривень застави
За першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку внесли близько 50 мільйонів гривень із визначених судом 65 мільйонів застави.
Про це повідомив прокурор у справі Микола Карась. Адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов визнав, що працівники СБУ дійсно скидаються на заставу, але, за його словами, роблять це добровільно.
«У центральному апараті зібралися люди і сказали: "Ми побачимо, скільки воно буде, і скільки можемо, будемо вносити", після чого зі збором коштів почали допомагати і працівники з регіонів», — повідомив адвокат, спростувавши інформацію про примусовий характер зборів серед співробітників.
Джерело: Суспільне.
Раніше детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.
В СБУ почали збирати кошти на заставу для генерала Дуки.