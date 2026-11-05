За катування цивільних на Херсонщині до відповідальності притягнули 164 особи

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Від початку повномасштабного вторгнення рф за воєнні злочини, катування та незаконне утримання цивільних на окупованих територіях Херсонщини до кримінальної відповідальності притягнуто 164 окупантів та їх поплічників.

Упродовж жовтня за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно оголошено підозри ще двом учасникам окупаційних формувань: один із них піддавав тортурам і сексуальному насильству цивільного в ізоляторі Херсона, інший — катував струмом жителя Олешок.

Обом інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а одному — додатково державну зраду. Крім того, до суду скерували обвинувальний акт стосовно командира спецпідрозділу росгвардії «Вятич», який організував викрадення і побиття заступника голови селищної ради на Генічещині за відмову очолити окупаційну адміністрацію.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура.

Росія 1 листопада офіційно припинила участь у Європейській конвенції із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Москва приєдналася до документа ще у 1998 році.

Прокурори Броварської окружної прокуратури Київської області передали до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців РФ. Їх обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільними та інших порушеннях законів і звичаїв війни під час окупації Київщини.

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